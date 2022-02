One Piece 100 Celebration Edition: data di uscita e dettagli del box in tiratura limitata

Star Comics ci ricorda che la “Road to 100” è quasi giunta a destinazione, con la Ciurma di Cappello di Paglia in rotta verso il Comicon di Napoli quando sarà disponibile la Celebration Edition di One Piece n. 100.

Pubblicata da Edizioni Star Comics sin dagli esordi, l’avvincente serie manga nata firmata da Eiichiro Oda, in vent’anni ha battuto innumerevoli record di vendite. One Piece è il primo manga in Italia a tagliare il traguardo dei cento numeri è anche il primo – con la pubblicazione del numero 98 Celebration Edition – ad aver raggiunto la prima posizione nella classifica generale dei libri più venduti nella settimana di uscita.

Milioni di lettori e appassionati adesso non vedono l’ora di scoprire quali avventure vivrà la ciurma di pirati più famosa della storia del fumetto.

Caratteristiche e data di uscita di One Piece 100 Celebration Edition

Per celebrare l’attesissima tripla cifra, l’editore della stella presenterà il volume 100 – in arrivo il 20 aprile 2022 – in un cofanetto speciale progettato dal designer Fabrizio Verrocchi.

Il box, in tiratura limitata, sarà arricchito esternamente da una stampa in lamina dorata e da un doblone in rilievo sul coperchio. All’interno del box, oltre al volume numero 100 nella speciale Celebration Edition dotata di sovraccoperta in PVC trasparente, ci sarà spazio per inserire anche le edizioni celebrative dei volumi 98 e 99 (non inclusi nel box).

ONE PIECE N. 100 – CELEBRATION EDITION arriverà il 20 aprile in fumetteria, libreria e store online, a tiratura limitata, e @NapoliCOMICON!

Nel video un succoso assaggio*

La Road To 100 è arrivata al traguardo finale!

* campione non definitivo#OP100https://t.co/TC9R8sQo15 pic.twitter.com/MFLFEtULVZ — Star Comics (@EdStarComics) February 18, 2022

Il volume sarà accompagnato da una particolarissima “pergamena”: un esclusivo e lunghissimo poster a colori da srotolare che raffigura tutti, ma proprio tutti, i personaggi più importanti della storia, sigillato da un originale bracciale in tessuto personalizzato ONE PIECE e Star Comics.

Infine, all’interno della box sarà presente un messaggio del maestro Eiichiro Oda per ringraziare e omaggiare i suoi milioni di lettori.

La strada per il tesoro più grande del mondo è ancora lunga e il titolo di Re dei Pirati è ancora da conquistare, ma con questa pubblicazione la ciurma più pazza di sempre raggiungerà un traguardo storico che Star Comics ha deciso di festeggiare con i propri lettori attraverso questo speciale box.

ONE PIECE n.100 Celebration Edition

Effetti dorati in rilievo sul box

Messaggio del maestro Eiichiro Oda ai lettori

Poster

Bracciale in tessuto personalizzato ONE PIECE

Spazio apposito per i volumi di ONE PIECE 98 e 99 Celebration Edition (non inclusi nel box)

Il manga One Piece

Pubblicato per la prima volta nel 1997 dall’editore giapponese Shueisha, la serie – resa celebre grazie anche all’anime prodotto da Toei Animation a partire dal 1999 – è ancora in corso di pubblicazione. Nel 2015 il manga – che al tempo contava 77 volumi – è diventato la serie a fumetti dello stesso autore più lunga mai pubblicata: è in quel momento che nasce ufficialmente il mito del “maga dei record”.

L’opera di Eiichiro Oda è un fenomeno che ha ispirato saggi, studi e numerosi approfondimenti, e vanta quella che è considerata probabilmente la più vasta comunità di appassionati in Italia.

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata ed affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

Numeri da record per la ciurma di Cappello di paglia

Con l’uscita del volume 98 in Giappone, a febbraio 2021, One Piece ha raggiunto una tiratura di 400 milioni di copie in circolazione solo in patria. Sommando gli 80 milioni di volumi in circolazione all’estero, si è raggiunto il traguardo dei 480 milioni di copie in tutto il mondo.

In Italia, con la ventennale pubblicazione sotto la bandiera di Star Comics, One Piece è giunto a circa 18 milioni di copie in circolazione nel nostro Paese.