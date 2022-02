Dune raccoglie ben 10 nomination agli Oscar 2022, inclusa quella per il Miglior Film

Sono infine state annunciate tutte le nomination agli Oscar 2022 e, nelle varie categorie presentate, capita frequentemente di leggere il titolo di Dune, la pellicola del regista Denis Villeneuve che ha saputo raccogliere ben 10 candidature, inclusa l’ambita nomination a Miglior Film.

Sono 10 le nomination agli Oscar 2022 per Dune, inclusa quella a Miglior Film

La coproduzione Warner Bros. Pictures e Legendary ha ottenuto 10 nomination durante lo streaming live dell’annuncio delle nomination agli Academy Awards nella giornata di ieri martedì. E se è vero che Denis Villeneuve nello specifico non ha ricevuto una nomination come miglior regista, il film tratto dalla prima metà del romanzo di Frank Herbert è presente un po’ ovunque.

Ecco la lista delle nomination di Dune:

Miglior film

Miglior sceneggiatura non originale

Miglior fotografia

Miglior montaggio cinematografico

Miglior colonna sonora originale

Miglior scenografia

Miglior Costume Design

Miglior trucco e acconciatura

Miglior sonoro

Migliori effetti visivi

Nessuna nomination è inoltre arrivata per i protagonisti del cast, che include i nomi di Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Dune ha incassato 399,4 milioni di dollari in tutto il mondo al botteghino dopo essere uscito nelle sale contemporaneamente al suo debutto in streaming su HBO Max. Un vero successo se consideriamo l’uscita ibrida e il periodo in cui è stato distribuito nelle sale.

Per scoprire quante statuette si porterà a casa il film di fantascienza dovremo però attendere il prossimo 27 marzo, quando la Notte degli Oscar prenderà vita al Dolby Theatre di Los Angeles.