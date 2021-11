Harry Potter: Wizards Unite, Niantic chiuderà presto il gioco

A distanza di appena due anni dal suo rilascio, Niantic ha annunciato che quello che avrebbe dovuto essere il Pokémon Go ambientato nel Wizarding World, Harry Potter: Wizards Unite, chiuderà presto i battenti.

Il titolo andrà ufficialmente offline il 31 gennaio 2022, con Niantic che rimuoverà il gioco mobile dall’App e da Google Play Store il prossimo 6 dicembre. Nel frattempo, però, l’azienda diminuirà i tempi di cooldown per rendere il gioco meno lento, permettendo a tutti gli utenti che ancora ci stanno giocando di sconfiggere gli ultimi boss e completare gli ultimi eventi.

I soldi che avete speso e investito nel titolo, invece, rimarranno dove sono:

“I giocatori non saranno in grado di ricevere un rimborso sugli acquisti passati, salvo ove diversamente richiesto dalla legge”, hanno scritto gli sviluppatori di Harry Potter: Wizards Unite nell’annuncio pubblicato poche ore fa. “Avremo una serie di divertenti modifiche al gameplay durante i restanti mesi, quindi avrete tutta l’opportunità di godervi il vostro oro rimanente.”

Niantic chiuderà presto i server di Harry Potter: Wizards Unite, mentre guarda già al futuro

Rilasciato a giugno 2019, Wizards Unite si basava in gran parte sull’esistente Pokémon Go ARG, un titolo di grande successo di Niantic. Invece di giocare come allenatori di Pokémon, l’idea era quella di farci diventare maghi e streghe di una delle quattro case di Hogwarts, permettendoci di combattere mostri e raccogliere risorse nel gioco mentre camminavamo nel mondo reale.

VentureBeat riporta che, sulla base dei dati della società di analisi mobile Sensor Tower, mentre Pokémon Go ha guadagnato oltre 1 miliardo di dollari solo quest’anno, Wizards Unite ha guadagnato solo 40 milioni di dollari; decretando così la fine del titolo che, al lancio, sembrava invece aver ottenuto un discreto successo.

“Con nove giochi e app nella nostra pipeline di sviluppo, alcuni dei quali andranno in soft launch nel 2022, ci sono molti altri mondi incredibili che vogliamo dare vita in modi nuovi e unici”, ha scritto Niantic in un post sul suo blog.

