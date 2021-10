Indiana Jones 5: Harrison Ford insieme ai cosplayer di Indy a Cefalù

Proseguono le riprese di Indiana Jones 5 in Sicilia, dove alcuni cosplayer di Indy (ma anche del papà Henry Jones Sr, interpretato da Sean Connery nella saga cinematografica), sono riusciti a raggiungere per le strade di Cefalù Harrison Ford per alcune fotografie.

Harrison Ford, sul set di Indiana Jones 5, posa insieme ai cosplayer di Indy

La divertente testimonianza arriva dall’account Instagram di Indiana Jones Italia, che ha condiviso i momenti in cui l’attore si è prestato agli scatti con i fan.

Eccoli:

View this post on Instagram Un post condiviso da Indiana Jones Italia (@indianajonesitalia)

Diretto da James Mangold, il nuovo Indiana Jones ha visto le sue riprese toccare numerose località della Sicilia, così come nel castello di Bamburgh, nel Regno Unito. Quello che sappiamo è che ci saranno alcune scene che vedranno protagonista un Harrison Ford più giovane, mentre altre saranno incentrate su un Indiana Jones più âgée.

Nel cast del film, oltre ad Harrison Ford, ci sarà anche Antonio Banderas, insieme a Mads Mikkelsen (Another Round), Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Boyd Holbrook (Logan), Shaunette Renée Wilson (The Resident) e Thomas Kretschmann (Avengers: Age Of Ultron).

Indiana Jones 5 arriverà nei cinema il 28 luglio 2022 ma, nel frattempo, potete sempre organizzare una maratona con i primi quattro film della saga grazie alla nuova collezione Blu-ray 4k di Indiana Jones.