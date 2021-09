Venom: La Furia di Carnage, Cletus Kasady si trasforma nella nuova clip

L’arrivo di Venom: La Furia di Carnage (Venom: Let There Be Carnage) nei cinema è ormai imminente e, poche ore fa, Sony Pictures Entertainment ha diffuso una nuova clip tratta dal film.

Nel video, Cletus Kasady (Woody Harrelson) sta per essere giustiziato davanti alle famiglie delle sue vittime passate, ma l’esecuzione prende una piega inaspettata quando il simbionte che si è attaccato a lui lo trasforma in Carnage. Ovviamente poi finirà per scatenare morte e caos nel mondo.

La nuova clip di Venom: La Furia di Carnage

Potete dare uno sguardo a questa scena inedita del film direttamente qui sotto:

Data di uscita e dettagli del film

La data di uscita di Venom 2, dopo continui rinvii, è stata recentemente anticipata al prossimo 1 ottobre grazie all’ottimo successo al box office di Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Il film, che sarà diretto da Andy Serkis, vedrà il ritorno di Tom Hardy nei panni del doppio ruolo Eddie Brock / Venom, a cui sia affiancheranno Michelle Williams nei panni di Anne Weying, Woody Harrelson interpreta Cletus Kasady, alias Carnage, mentre Naomie Harris (Moonlight) interpreta la villain Shriek.

Più di un anno dopo aver “accolto” il legame con il simbionte alieno che l’ha trasformato nell’antieroe che tutti conosciamo, un vero letale protettore, Eddie Brock (Tom Hardy) è pronto a riprendere in mano la sua carriera nel giornalismo investigativo intervistando in carcere il serial killer Cletus Kasady (Woody Harrelson) per scoprire dove sono sepolti i corpi delle sue vittime. Quando però lo stesso Kasady diventa l’ospite di un altro simbionte più feroce e pericoloso che eleva alla massima potenza le psicosi del freddo assassino, Venom si troverà a che fare con una vera macchina per uccidere rosso sangue senza alcuna coscienza.

