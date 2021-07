Pixar: in video i luoghi che hanno ispirato i film (sì, anche Luca)

Luca, il nuovo lungometraggio di Disney Pixar, è diventato un successo globale grazie anche ai luoghi (reali) che hanno ispirato la storia raccontata nel film e che fanno da sfondo alla divertente pellicola… e che, ora, sono presi d’assalto dai turisti di mezzo mondo.

In pochi sanno però che gran parte dei film Pixar sono ambientati in luoghi che esistono davvero o che, perlomeno, sono serviti come fonte di ispirazione per le avventure che tutti abbiamo imparato a conoscere nei 35 anni dalla fondazione dello studio d’animazione.

Ecco perché, sul canale YouTube ufficiale dello studio, è apparso in queste ore un video in cui possiamo scoprire, e ammirare, tutti i luoghi che hanno ispirato i film Pixar.

I luoghi che hanno ispirato i film Pixar

Dalle Cascate Paradiso di Up alla catena montuosa di Radiator Springs in Cars, passando ovviamente dal paesino di Monterosso, in Liguria, di Luca (dove recentemente sono state installate anche due statue subacquee dedicate al film), ecco il video che rivela tutte le location che hanno ispirato i registi alla Pixar per i loro indimenticabili lungometraggi:

Qui sotto, invece, potete ammirare una gallery proveniente dalla nostra pagina ufficiale di Facebook, con tutte le location liguri usate come ispirazione per la realizzazione di Luca:

Alla lunga lista di titoli nel curriculum della Pixar si aggiungerà presto anche Red, il nuovo film d’animazione con protagonista una ragazza trasformata in un panda rosso, di cui recentemente abbiamo potuto ammirare un primo trailer.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite un commento qui sotto!