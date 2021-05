Demon Slayer: le vendite del manga superano di 10 volte quelle dell’intera industria dei fumetti

Fin dal suo esordio avvenuto nel 2016, il manga Demon Slayer – Kimetsu no yaiba si è subito imposto all’attenzione del pubblico con numeri davvero impressionanti che hanno permesso all’opera di Koyauro Gotouge di scalare velocemente le classifiche di vendita.

Il manga ha cominciato così a infrangere diversi record superando anche i vari primati detenuti da One Piece, definito come il manga dei manga, opera che per diversi anni non ha mai conosciuto nessuna pubblicazione capace di insidiare la leadership all’interno dell’industria del fumetto.

Il manga Demon Slayer ha 150 milioni di copie vendute

Ebbene, anche grazie all’apprezzatissimo adattamento anime realizzato da Ufotable, l’hype intorno al fenomeno Demon Slayer continua a crescere e l’opera conquista sempre più lettori, tanto che a marzo di quest’anno, le vendite totali stimate del manga ammontano più di 150 milioni di copie in tutto il mondo, un numero dieci volte superiore alle vendite complessive dei fumetti occidentali che hanno venduto 15,5 milioni di copie a livello globale.

Il successo dell’anime, quello del lungometraggio Mugen Train e l’annuncio di Demon Slayer 2 spiegano solo in parte l’exploit di Kimetsu no yaiba, con molto fan ed esperti che hanno cominciato a speculare sul vero motivo per cui il manga Demon Slayer sta vendendo più dei fumetti americani.

A quanto pare, uno dei motivi principali è che i fumetti occidentali, in particolar modo quelli a stelle e strisce, sono costantemente pregni di significati e sottintesi e, sempre più spesso, sembra spingere insistentemente verso determinate correnti di pensiero. Sotto questo aspetto il confronto con Demon Slayer è implacabile, dato che appare assai evidente la differenza tra le motivazioni che spingono i personaggi del manga Koyauro Gotouge a intraprendere determinate azioni.

Preso atto dell’innegabile successo mondiale e transculturale di Demon Slayer, in definitiva le sue armi vincenti paiono essere sia la semplicità del manga di Gotouge, sia il fatto che affronti argomenti “tradizionali” come l’amicizia, l’empatia verso il prossimo che soffre e la ricerca della vendetta contro le ingiustizie subite senza cadere nell’odio. Tuttavia è bene considerare che, nonostante Demon Slayer rispecchi i cliché dei più classici battle shonen manga, i vari combattimenti sono pregni di spettacolarità coreografica (evidente soprattutto nell’anime) e risvolti psicologici dove il conflitto fra bene e male si risolve, spesso, con una sincera e “caritatevole” empatia con il nemico sconfitto.

Trama di Kimetsu no Yaiba

Giappone, periodo Taisho. Tanjiro è un ragazzo di buon cuore, primogenito di una numerosa famiglia priva di padre, che vive sulle montagne e vende carbone per vivere e che un giorno, tornando dalla città, trova la sua famiglia massacrata da un demone. A peggiorare le cose si aggiunge il fatto che sua sorella minore Nezuko, l’unica sopravvissuta alla strage, è stata trasformata lei stessa in un demone. Sebbene sia devastato da questa tragedia, Tanjiro decide di diventare un demon slayer, un “cacciatore di demoni, con lo scopo di salvare la sorella dalla maledizione facendola ritornare umana e dare la caccia al demone che ha massacrato la sua famiglia per ucciderlo e vendicare i suoi cari. in modo da poter trasformare sua sorella in un essere umano e uccidere il demone che ha massacrato la sua famiglia.

Ricordiamo che il manga, già conclusosi nel 2020 in Giappone dopo appena 4 anni di serializzazione sulla Weekly Shonen Jump, in Italia è edito da Edizioni Star Comics.

