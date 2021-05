Disney Store: annunciata la chiusura di tutti i negozi italiani

È arrivata dai sindacati la notizia della chiusura di tutti i Disney Store italiani, che avrà luogo nei prossimi mesi e rischia di far perdere il lavoro a 230 persone.

La direzione societaria ha comunicato la decisione ai sindacati, dopo aver liquidato la società il 19 maggio.

È prossima la chiusura di tutti i negozi Disney Store in Italia

Tra qualche mese i Disney Store presenti in 15 città italiane vedranno la loro chiusura a causa della crisi societaria avvenuta negli ultimi anni. La pandemia non ha certo aiutato l’economia dei negozi Disney, tra le chiusure forzate, cassa integrazione e l’emergenza sanitaria in generale.

Già lo scorso anno la società stava chiudendo i suoi negozi in altre parti d’Europa, mentre a marzo aveva comunicato che entro quest’anno avrebbe chiuso almeno 60 dei suoi negozi nel Nord America.

A dare la notizia della chiusura dei negozi Disney Store italiani sono stati i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, che hanno ricevuto la comunicazione dalla direzione sanitaria. Ora più di 230 dipendenti, distribuiti su 15 negozi, rischiano di perdere il posto di lavoro.

I sindacati accusano Disney di aver comunicato la decisione “a cose fatte”, dopo aver liquidato la società il 19 maggio scorso: “una decisione grave, di un marchio importante, punto di riferimento in molti centri storici per adulti e bambini, comunicata senza dare nessuna prospettiva o avanzare proposte per la tutela occupazionale”.

Martedì prossimo i sindacati hanno previsto un’assemblea unitaria con i lavoratori per capire cosa fare.

