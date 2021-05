Il Signore degli Anelli: la contea Hobbit esiste davvero e si trova in Abruzzo

Siccome quest’anno sarà forse un po’ complicato andare all’estero per le ferie, se volete trascorrere una breve vacanza nerd potreste prendere in considerazione l’idea di immergervi nelle atmosfere de Il Signore degli Anelli visitando la Contea degli Hobbit che si trova in Abruzzo.

La materializzazione, nel cuore della nostra penisola, di una delle ambientazioni più inconiche e riconoscibili della Terra di Mezzo è merito di Nicolas Gentile, un pasticcere di 37enne con la passione per la saga Tolkeniana.

La Contea degli Hobbit si trova in Abruzzo

Nicolas ha deciso così di realizzare il suo angolo di contea a Bucchianico, un paesino a pochi chilometri da Chieti.

Una delle regioni più caratteristiche e verdeggianti d’Italia, caratterizzata da montagne, colline, corsi d’acqua e castelli si è dimostrata l’ambientazione ideale per il progetto del pasticcere.

Tutto è iniziato quando Nicolas ha acquistato una piccola casetta che, con gli opportuni accorgimenti, ha trasformato in una copia molto somigliante dell’abitazione di Bilbo Baggins.

Un angolo della Terra di Mezzo nel cuore d’Italia

Il suo profilo Instagram _myhobbitlife_, che testimonia questa sua singolare passione e la sua “vita da Hobbit”, ha permesso a Nicolas di farsi conoscere e avere tantissimi follower, convincendo l’impavido pasticcere a condividere la sua Terra di Mezzo anche con gli altri:

Dopo il primo evento nella mia nuova casa hobbit, ho ricevuto tantissimo affetto dalle persone. Per vedere la mia abitazione sono venuti da diverse regioni d’Italia, una coppia addirittura è partita dalla Francia. Lì ho capito che non poteva essere un qualcosa da tenere solo per me, ma doveva essere un qualcosa da condividere anche con altre persone.

Nicolas ha intenzione di costruire altre casette hobbit e realizzare un vero angolo di contea aperto a tutti. Tuttavia impedimenti e lungaggini burocratiche tutte italiani stanno mettendo un po’ i bastoni tra le ruote di Nicolas che, comunque, è ancorta intenzionato nel realizzare il suo proposito.

Che dire, gli Hobbit abruzzesi della Contea sono dei tipi ostinati e tenaci.

