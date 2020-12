Yu degli Spettri: Netflix realizzerà una serie in live action

È con un tweet pubblicato attraverso il suo account ufficiale che Netflix ha annunciato l’intenzione di realizzare una serie in live action sul detective degli spiriti Yusuke Urameshi, aggiungendo al suo catalogo l’adattamento di Yu degli Spettri (Ghost Files).

When Yusuke dies saving another’s life, he’ll embark on a journey across the world of humans, spirits, and demons to return to the land of the living. Yoshihiro Togashi’s legendary manga Yu Yu Hakusho will be a live action series on Netflix! pic.twitter.com/K4t5eNta9d — NX (@NXOnNetflix) December 16, 2020

Dopo Cowboy Bebop e One Piece, Netflix adatterà il manga di Yoshihiro Togashi, Yu degli Spettri, in una serie live action

Al momento non si sa molto altro sull’adattamento live-action, a parte il fatto che Kazutaka Sakamoto, Director of Content Acquisition di Netflix, sarà il produttore esecutivo dello show, con Teru Morii (Wild 7, Brave Heart Umizaru) che produrrà invece la serie.

Per chi non ha familiarità con la serie, Yu degli Spettri (Yu Yu Hakusho) segue la storia del delinquente di 14 anni Yusuke Urameshi che muore mentre salva un bambino da un incidente stradale. Viene quindi informato che il suo atto di altruismo ha colto di sorpresa gli Inferi, facendo sì che non ci sia spazio né in paradiso né nell’inferno per Yusuke. Gli viene quindi offerta la possibilità di tornare sulla terra dei vivi come “Detective degli Spiriti”, incaricato di indagare su varie attività soprannaturali all’interno del regno umano.

Il manga di Yoshihiro Togashi, la stessa persona dietro a Hunter x Hunter, è stato pubblicato tra il 1990 e il 1994. Nel tempo si sono susseguiti diversi adattamenti, tra cui una serie anime, due film, due OVA e, più di recente, uno spettacolo teatrale andato in scena sui palchi del Sol Levante.

Dopo l’annuncio dell’arrivo di una serie in live action di Cowboy Bebop e di One Piece, questa è la terza produzione Netflix che tenterà di collegare il mondo degli anime a quello delle serie in live action.

