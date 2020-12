Momiji: partito il nuovo Kickstarter di 3 Emme Games

È cominciata poche ore fa la campagna di crowdfunding su Kickstarter del gioco da tavolo Momiji. La casa editrice responsabile della campagna, che ne curerà anche la produzione, è 3 Emme Games, azienda italiana ben conosciuto ed apprezzata nel mondo dei giochi da tavolo e al suo primo progetto su Kickstarter.

Scopriamo qualcosa in più a proposito di questo titolo ambientato in un autunno giapponese.

Momiji è su Kickstarter: ecco il nuovo gioco da tavolo ambientato in un antico Giappone che sarà prodotto dalla casa editrice 3 Emme Games

Momiji è un gioco da tavolo che si svolge in un antico Giappone, dove lo scopo è raccogliere e collezionare carte foglia secondo determinati criteri; il fine ultimo è quello di realizzare il maggior numero di punti secondo gli obiettivi che vengono selezionati direttamente dai giocatori durante la partita.

Da 1 a 4 giocatori, si configura come un gioco della durata di una mezz’ora. Gli autori sono Francesco Testini (Xi’an, Tang Garden) e l’esordiente Dario Massarenti.

Il contributo minimo per accaparrarsi il titolo è davvero invitante. Stavolta infatti parliamo di un livello di pledge, per l’edizione Deluxe, di soli 25 euro! Tra l’altro, in questa versione, è già presente anche la prima espansione di questo gioco da tavolo. La consegna ai backers della campagna su Kickstarter di Memoji è prevista per settembre dell’anno prossimo.