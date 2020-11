PlayStation 5 rubate: Amazon indaga sui pacchi contenenti friggitrici e altri oggetti al posto delle console

Se in tutto il mondo PlayStation 5 è andata metaforicamente “a ruba”, sembra che nel Regno Unito abbiano preso un po’ troppo alla lettera l’espressione, con parecchie mano leste che hanno fatto sparire le ambitissime console di Sony direttamente durante le consegne, recapitando ad alcuni utenti il classico “pacco”.

PlayStation 5 ordinate su Amazon e rubate ai legittimi proprietari che nei pacchi si sono ritrovati friggitrici e altri oggetti al posto della console

Online sono apparse delle segnalazioni via Twitter di PlayStation 5 rubate (ancora non è chiaro come e in quale fase della catena logistica) a persone che attendevano con impazienza l’arrivo delle spedizioni Amazon dopo aver acquistato la console sul sito. Al posto della PS5 si sono visti recapitare cartoni contenenti tutto fuorché l’agognata console next-gen: friggittrici, fucili nerf e massaggiatori plantari.

So, @AmazonUK looks like someone has stolen my (day late) PS5. Right outer box, wrong item. Where can I get help? @AmazonHelp @PlayStationUK pic.twitter.com/qBIZ3RHl1I — Anthony Dickens (@antdickens) November 20, 2020

Ovviamente coloro che hanno ricevuto la sgradita sorpresa, un classico “pacco” in piena regola, si sono rivolti subito ad Amazon che sta investigando sull’accaduto, con sospetti che ricadono sia all’interno che all’esterno della struttura aziendale. C’è stata una certa Bex April che su Twitter ha raccontato di aver ricevuto una friggitrice dopo che precedentemente il corriere aveva segnalato una mancata consegna per assenza del destinatario (cosa ovviamente smentita dall’interessata). Successivamente il pacco è stato consegnato anche se era palese il fatto che il contenuto fosse stato sostituito.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

Il distaccamento inglese del colosso dell’e-commerce ha rilasciato la seguente dichiarazione ufficiale a riguardo:

Il nostro obiettivo principale è rendere felici i nostri clienti e questo non è accaduto per una piccola parte di questi ordini. Siamo davvero dispiaciuti per quanto accaduto e stiamo indagando per scoprire esattamente su cosa è successo. Stiamo contattando tutti i clienti che hanno avuto un problema in modo da poterlo risolvere. Chiunque abbia avuto un problema con un ordine può contattare il nostro team del servizio clienti per ricevere assistenza.

