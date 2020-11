Disponibile il Quickstart di Xenoscape, nuovo GdR post fantascientifico

Un nuovo progetto del mondo dei giochi di ruolo sta prendendo forma! Infatti in queste ore è stata rilasciata la guida introduttiva (Quickstart) del nuovo gioco edito da Tin Hat Games: Xenoscape, GdR post fantascientifico.

Disponibile il Quickstart di Xenoscape, GdR post fantascientifico di Alessandro Rivaroli edito da Tin Hat Games. Scopriamone di più!

Un progetto che unisce la fantascienza a un gioco basato sulla sopravvivenza, tinte primitive e tecno-fantasy. Insomma, delle premesse davvero molto interessanti!

In Xenoscape, i giocatori vestiranno i panni di Esseri Senzienti, creature ormai molto rare su Materia, un mondo alieno dove la natura ha ripreso il controllo dopo la colonizzazione dell’Antico Impero Umano. Un pianeta fatto di aree montuose e pianure sconfinate, deserti radioattivi, foreste di cristallo e distorsioni gravitazionali.

In attesa del progetto Kickstarter che partirà nel 2021, di Xenoscape è appena uscito un Quickstart scaricabile gratuitamente, così da poterci immergere in questo nuovo gioco di ruolo. La guida contiene un’introduzione al mondo di Materia, alla sua flora, alle creature e alle civiltà che abitano questo pianeta alieno, la spiegazione del regolamento di gioco, png e mostri, e un’avventura introduttiva (Micomachia) completa di sei personaggi pre-generati.

Xenoscape si basa su un regolamento nuovo e originale: l’impostazione è old school con un innovativo sistema di gestione delle risorse (è pur sempre un gioco di sopravvivenza!). Per giocare servono dei d6 da 6mm, utilizzati come segnapunti da piazzare sulla scheda ad indicare cambiamenti temporanei nei punteggi. I dadi si tirano in pochissime situazioni, affidando i combattimenti e le prove alla tattica piuttosto che al caso.

Se siete curiosi, scaricate il Quickstart e fateci sapere cosa ne pensate!