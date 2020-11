Disponibile lo Starter Set di Chronia, nuovo GdR tecno-fantasy

Un nuovo progetto italiano sta facendo la sua comparsa nel mondo dei giochi di ruolo. Stiamo parlando di Chronia, GdR tecno-fantasy di cui è stato recentemente rilasciato uno Starter Set disponibile gratuitamente.

Chronia, realizzato da Andrea Fidone, è un nuovo GdR che si presenta al pubblico con una guida introduttiva che ci dà un primo sguardo sull’ambientazione e sul sistema di gioco.

Questo GdR si contraddistingue per tre caratteristiche principali: l’ambientazione tecno-fantasy (perché pensato per svolgersi in un mondo immaginario fatto di magia, scienza, minotauri, palle di fuoco e molto altro!) non pre-definita ma che può essere modificata dal gruppo di gioco; essere minimale, quindi con poche e semplici regole; e un’impostazione narrativa affinché la storia e la narrazione abbiano assoluta priorità rispetto a regole e numeri.

Di Chronia è stato recentemente rilasciato uno Starter Set introduttivo (disponibile gratuitamente sul sito ufficiale del gioco di ruolo) che fornisce un primo sguardo sul sistema di gioco, sulle regole e con consigli per creare la propria ambientazione. Non solo, ma questo Starter Set contiene anche un’avventura introduttiva dal titolo “Il mago nella sua torre”.

Il nome di questo nuovo gioco di ruolo deriva da una particolarità del suo regolamento. Il Chrono, infatti, è un gettone, una moneta o una pietra (quello che vogliamo noi) che viene dato a inizio sessione a ogni giocatore e che può essere utilizzato per ritirare i dadi. Insomma, un modo per riavvolgere il tempo!

Sempre parlando di sistema di gioco, Chronia fa proprio un regolamento molto snello che prevede il lancio di tanti d6 quanti punti si hanno nella Caratteristica coinvolta nel tiro. Però, la Regola d’Oro di questo gioco di ruolo è che la storia viene prima di tutto, prima di qualsiasi tabella o tiro di dado!