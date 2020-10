Red/Blue Minus: i Bounty Writers tornano con la terza light novel

Alessandro Bonaventura e Simone Montagnese, aka i Bounty Writers, tornano con la loro terza light novel intitolata Red/Blue Minus (reso come Red/Blue -), sequel di Red/Blue + e Red/Blue che il nostro sempre attento Davide aveva recensito prima dello scorso Lucca Comics.

I Bounty Writers tornano con la loro terza light novel Red/Blue Minus, sequel di Red/Blue +, inaugurando anche il servizio consegna a domicilio per alcune zone

Ed è proprio tra gli stand della fiera del 2019 che Alessandro e Simone ci avevano rivelato l’intenzione di continuare l’avventura di questa serie di romanzi che si ispira al mondo dei manga, opere il cui testo è arricchito da inserti grafici e che rappresentano un genere letterario molto comune in Giappone e che comincia a fare capolino anche qui in Italia.

E così la light novel autopubblicata dal giovane duo, che insieme ai disegni di The Fresco (Federico Freschi) ci trasporta in un nuovo futuro post-apocalittico, si arricchisce di un nuovo capitolo che non vediamo l’ora di poter leggere e recensire.

Sinossi di Minus

Dopo sei lunghi mesi di preparativi, grazie alla concessione del sindaco Ricardo, i membri del IV distretto si trasferiscono finalmente all’interno di Shin City. Tra affetti ritrovati e nuove inimicizie, Red, Blue e Lily stanno lentamente ritrovando quella che sembra essere la vita normale che tanto hanno desiderato. Tuttavia, l’improvvisa e misteriosa morte di un membro del distretto metterà in dubbio tutto ciò in cui hanno sempre creduto…

Con il blocco delle più importanti fiere di settore, Alessandro e Simone hanno inaugurato il servizio RED/BLUE EXPRESS, un modo per stare comunque vicini ai propri lettori in questo periodo davvero particolare. Infatti, per chi abita nelle province di Milano, Monza o Lodi, è prevista la consegna della novel, direttamente a casa!

Per ulteriori informazioni non vi resta che visitare la pagina Facebook dei Bonty Writers oppure seguirli su Instagram.

https://www.instagram.com/bountywriters/