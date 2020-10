Ready Player Two: ecco svelata la trama del libro!

In occasione di un panel del NYCC 2020, moderato da Wil Wheaton e dedicato al nuovo romanzo sequel di Ready Player One, Ready Player Two, Ernest Cline ha rivelato la trama dell’atteso libro, in arrivo tra poco più di un mese negli USA (in Italia uscirà più tardi).

Come anticipato dall’autore del romanzo al momento dell’annuncio del nuovo libro, il romanzo sarà un sequel diretto di Ready Player One. Wheaton narrerà anche la versione audiolibro di Ready Player Two, di cui ora conosciamo la trama:

Giorni dopo aver vinto il contest organizzato dal fondatore di OASIS, James Halliday, Wade Watts fa una scoperta che cambia tutto.

Nascosta tra i forzieri di Halliday, in attesa che il suo erede la scopra, si trova una tecnologia che è destinata nuovamente a cambiare il mondo intero, rendendo OASIS mille volte più straordinario – in grado di creare ancora più dipendenza – di quanto Wade credeva possibile.

Con essa arriva anche un nuovo enigma, una nuova quest – e un ultimo easter egg di Halliday che indica l’esistenza di un nuovo e misterioso premio.

In attesa c’è però anche un nuovo e inaspettato rivale, dannatamente potente e pericoloso, in grado di uccidere milioni di persone per ottenere ciò che vuole.

La vita di Wade e il futuro di OASIS sono nuovamente in pericolo, ma questa volta c’è in ballo anche il futuro dell’umanità.

Affettuosamente nostalgico e originale come solo Ernest Cline poteva idearlo, Ready Player Two ci porterà in un’altra avventura ricca di immaginazione e di azione nel suo amato mondo virtuale, trascinandoci nuovamente nel futuro.

Non vedo l’ora di scoprire quale nuovo easter egg ha nascosto Halliday in OASIS!

