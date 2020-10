Terraforming Mars: in arrivo i romanzi

Uno dei giochi da tavolo di maggior successo degli ultimi anni, Terraforming Mars, vedrà presto l’arrivo di alcuni romanzi ispirati alla sua ambientazione.

Fryxgames, casa editrice originale, ha stretto un accordo con Aconyte, nuova divisione Asmodee dedicata alla creazione di romanzi ispirati ai giochi da tavolo, per la realizzazione di scritti ambientati sul pianeta rosso nel venticinquesimo secolo.

Chi di voi ha avuto la fortuna di apprezzare sia questo gioco da tavolo sia la Trilogia di Marte di Kim Stanley Robinson, non avrà potuto mancare di notare quante congruenze ci sono in queste due opere d’intrattenimento.

Sono almeno due gli indizi che l’autore del gioco, Jacob Fryxelius, ci ha lasciato. La prima riguarda una carta progetto, che omaggia numerosi autori di fantascienza con una sorta di versione marziana del monte Rushmore; la seconda si trova invece tra i ringraziamenti in fondo al regolamento, in cui è citato proprio lo stesso Robinson.

Aconyte preparing Terraforming Mars novels https://t.co/xvD25ufJRw via @scifibulletin — Aconyte Books (@AconyteBooks) October 5, 2020

È dunque una sorta di ritorno alla narrativa quello di Terraforming Mars. Ecco le parole del CEO di Fryxgames, Enoch Frixelius, a riguardo:

Terraforming Mars è un gioco di audaci ed innovative idee per trasformare l’ambiente ostile di un pianeta alieno in una biosfera respirabile e vivibile, con una ricca civilizzazione umana. Siamo emozionati che alcune di queste idee prendano vita e diventino lo sfondo di stimolanti racconti. Attraverso questi romanzi speriamo che ancora più persone sogneranno di Marte e del futuro dell’esplorazione umana.

Insomma, non ci resta che fare spazio sul comodino. I primi libri dovrebbero arrivare la prossima estate in inglese; vi terremo informati a proposito di una possibile traduzione in italiano.