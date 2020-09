Valraven: il nuovo gioco di ruolo fantasy dark è su Kickstarter!

Comincia oggi la campagna Kickstarter dedicata al nuovo gioco di ruolo di The World Anvil e Black Box Games: Valraven – Le Cronache del Sangue e del Ferro. Il progetto è già un successo: Valraven è stato finanziato dopo soli 15 minuti dal lancio!

Una partenza molto più che positiva per Valraven, GdR fantasy con toni dark ambientato in un mondo dominato da due imperi che si combattono per il dominio e il potere.

Un’ambientazione cupa e sinistra che si ispira alle atmosfere del manga Berserk e ad altre opere dalle tinte mature come la saga videoludica di Dragon Age e quella letteraria de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

La guerra procede inesorabile da oltre settant’anni, coinvolgendo l’Impero di Erenwald e la Repubblica di Dormas in uno scontro fratricida che ha ormai dimenticato le sue origini. Mentre la Sacra Chiesa della Luce porta sostegno a entrambi i contendenti in cerca di terreno fertile dove far germogliare il seme della fede, dal lontano Est i misteriosi Darokar sbarcano sulle coste pronti a mettere a ferro e fuoco le terre di Valraven. Molti innocenti vivono e soffrono sotto il giogo di una o dell’altra fazione, piegati da una furia che non conosce pietà e che trova un pericoloso alleato nella lasciva Mano sull’Abisso, una forza demoniaca pronta a ghermire chi è così disperato da vendere la propria anima. In questo scenario di guerra perpetua, giovani compagnie di mercenari decretano il successo di una o dell’altra forza in campo, forgiando il proprio destino nel sangue e nel ferro.

La campagna, come detto, è partita oggi e il progetto è stato finanziato in soli 15 minuti, a conferma del grande interesse attorno a questo manuale creato dalle realtà italiane che hanno realizzato Evolution Pulse Rinascita. Il Kickstarter si caratterizza, oltre che per il Manuale Base, anche per il Core Book nella versione limitata Red Edition, dal volume ambientativo Il Libro dell’Eclissi, dagli Scenari del Libro delle Anime e molti altri contenuti esclusivi e stretch goals.