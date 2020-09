Call of Duty: Black Ops Cold War – Ecco il trailer della modalità multiplayer

È stato finalmente svelato il multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War, il nuovo capitolo della saga sparatutto in prima persona firmata Activision che ha appunto mostrato la modalità competitiva del titolo.

Sembra che Treyarch e Raven Software, gli sviluppatori del gioco, abbiano proseguito sulla strada che nel corso degli anni ha portato Activision a non sbagliare quasi nulla per quanto riguarda le sue modalità multigiocatore; tanto che il multiplayer di Call of Duty, o più precisamente il multiplayer di Black Ops, ha preso tantissimo da Modern Warfare del 2019.

Il trailer, visibile qui sotto e registrato su PlayStation 5, ci porta direttamente negli anni ’80, più precisamente nel 1983, a Miami, dettaglio già anticipato da un precedente leak, tra le strade che profumano di telefilm. Successivamente la scena si sposta nel nord Atlantico con assalti a navi e piattaforme, per poi passare al caldo torrido del deserto dell’Angola che fa da contraltare alle foreste innevate dell’Uzbekistan. Il trailer che si conclude freneticamente a bordo di motociclette nei boschi degli ai piedi degli Urali.

Questa la descrizione ufficiale del gioco:

Black Ops Cold War vi catapulterà nella incerta battaglia geopolitica dei primi anni ’80, in un’avvincente campagna per giocatore singolo in cui i giocatori si troveranno faccia a faccia con personaggi storici e scomode verità, mentre si combatte in tutto il mondo in luoghi iconici come Berlino Est, Vietnam, Turchia, il quartier generale del KGB e altro ancora.

Ora che abbiamo avuto modo di dare il primo sguardo alla modalità multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War, attendiamo che venga finalmente rivelata la modalità zombi del gioco.

Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops Cold War approderà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC e che, salvo eventuali imprevisti, debutterà ufficialmente in tutto il mondo il 13 novembre 2020.

Fonte: CB