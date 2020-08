The Haunting of Bly Manor: in rete un inquietante numero di telefono reale da chiamare!

Il secondo capitolo della serie antologica horror di Netflix, The Haunting of Bly Manor, arriverà sul servizio di video on demand solamente il prossimo autunno, ma già da oggi potremo immergerci nel terrificante mondo della serie grazie ad un numero inquietante di telefono da poter chiamare realmente.

Un numero di telefono reale permette di contattare uno dei protagonisti di The Haunting of Bly Manor, il secondo capitolo della serie horror Netflix The Haunting of Hill House

Così come accaduto con Stranger Things (ma anche altre serie Netflix), l’account Twitter ufficiale dello show ha pubblicato in queste ore un messaggio in cui compare un annuncio per un’offerta di lavoro scritto da una coppia che è alla ricerca di una tata che vada a vivere in una casa, nel cuore della campagna inglese, per badare a due bambini.

Al numero di telefono in questione risponde effettivamente una segreteria telefonica, in cui la voce di un bambino recita: “Ciao, avete chiamato la famiglia Wingrave a Bly Manor. Non siamo a casa ora ma se state chiamando per la posizione di tata, i colloqui saranno fatti dallo zio Henry tra cinque giorni. Sarà fantastico, non vediamo l’ora di conoscerti!“. Il tutto si conclude poi con una canzoncina cantata dal bambino stesso, e invero un po’ inquietante.

Ecco il tweet con il numero:

Help wanted. ☎️ pic.twitter.com/tJzkwLGPf5 — The Haunting of Bly Manor (@haunting) August 26, 2020

Questo secondo capitolo della serie sarà basato su “Il giro di vite” (The Turn of the Screw), il racconto dell’orrore del 1898 scritto da Henry James.

La nuova serie seguirà quindi una storia completamente nuova rispetto a quanto visto con The Haunting of Hill House, anche se vedrà il ritorno di alcuni di volti noti come Victoria Pedretti che ha interpretato Eleanor Crain, Oliver Jackson-Cohen (interprete di Luke Crain), Henry Thomas che ha vestito i panni del giovane Hugh Crain, Kate Siegel, moglie del produttore Mike Flanagan che ha interpretato il ruolo di Theo e anche Catherine Parker apparsa nel ruolo di un fantasma nella precedente stagione.

