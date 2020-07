Evangelion: in Giappone ora è possibile comprare le razioni di emergenza a tema

Avete sempre desiderato scoprire quale sapore ha la morte e distruzione di Neo Tokyo 3? Prima di trasferirvi (e ora lo potrete fare per davvero) forse è il caso che diate un assaggio ai pasti che sono diventati la routine nella più celebre città di Evangelion, grazie alle razioni di emergenza a tema ora in commercio in Giappone.

Direttamente da Neo Tokyo 3, in Giappone arrivano le (vere) razioni di emergenza viste nel terzo film di Neon Genesis Evangelion

Senza dover realmente sperimentare le difficoltà di una città assediata dagli Angeli, presto potremo assaggiare un assortimento di razioni di emergenza preparate e confezionate come fossero le razioni fornite alle forze di autodifesa giapponesi dell’anime di Hideaki Hanno.

evangelion emergency rations evangelion emergency rations pic.twitter.com/yFuTGEzuHy — kal (@choppedkale_) July 28, 2020

Un totale di cinque diversi pasti, tra ciotole di manzo e curry e tanto, tanto, riso bianco (5 buste da 200 grammi di riso bianco che accompagneranno vari condimenti suggeriti dalla NERV). E così come le reali razioni di emergenza, la replica dei pasti serviti al personale NERV nel terzo film di Rebuild of Evangelion (e forse anche in uno o due casi nella serie originale) ha una lunga data di scadenza che ci permetterà di gustare la nostra pietanza entro tre anni e sei mesi dall’acquisto.

Forica Foods, specialista e leader in Giappone per gli alimenti in scatola, surgelati e di primo soccorso in caso di calamità a Tokyo, ha supervisionato l’intero progetto, per garantirne la massima autenticità, prima che le razioni vengano messe in vendita sul sito ufficiale di Amiami al prezzo di 7.560 ¥ (circa 60€). E se state pensando che sia troppo caro, forse dovreste considerare che non sarà facile cucinare un pasto fresco quando la fine del mondo sarà alle porte.