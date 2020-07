Inuyasha: in Giappone aprono tre Cafe a tema

La notizia dell’arrivo del sequel di Inuyasha ha fatto felici molti appassionati del manga/anime e, oggi, i fan del mezzo demone saranno ancora più felici di sapere che a breve apriranno ben 3 Cafe a tema in Giappone, dei bar temporanei per tutti gli amanti dell’opera di Rumiko Takahashi.

Gli Inuyasha Cafe arrivano a Tokyo, Osaka e Nagoya per tutti gli amanti del manga di Rumiko Takahashi

In attesa di poter mettere le mani sul primo episodio di Yashahime, il sequel di Inuyasha, chi ha la fortuna di abitare nella terra del Sol Levante avrà la possibilità di passare qualche ora nel mondo fantasy creato da Rumiko Takahashi, grazie all’arrivo di questi Inuyasha Cafe.

Apriranno in Giappone, per la durata di circa un mese ciascuno, nelle città di Tokyo, Osaka e Nagoya e offriranno un menu totalmente ispirato ai 56 volumi del manga e i 193 episodi dell’anime.

Si parte con il Panino Inuyasha: pane riempito con carne di manzo e tagliato con la tecnica della Cicatrice del Vento, servito con una simpatica Tessaiga di carta.

Chi preferisce un piatto freddo può invece scegliere la Pasta Fredda Sesshomaru, con un mix di condimento che unisce peperoncino, formaggio, frutti di mare e cavolfiore.

Anche i personaggi secondari avranno un ruolo importante nel menu degli Inuyasha Cafe. Come ad esempio il Whirlwind Plate di Koga, un kadaif (tipo di spaghetto molto fine) arrotolato e ripieno di prosciutto e formaggio oppure il Curry al forno di Shippo, servito con un enorme palla di zucchero filato che richiama la forma di palloncino del piccolo demone.

Si arriva quindi al dessert: la torta di cioccolato nella galleria del vento di Kazaana e la Mousse Battaglia Finale tra Naraku e Inuyasha ci fanno rivivere momenti epici della saga. Ovviamente non mancano le scene comiche proposte da A Cuccia, Inuyasha, un dolce dove potremo far sprofondare la sagoma di Inuyasha all’interno del bicchiere.

Oltre a tutti questi piatti si potranno trovare anche gelati, bibite e prodotti di caffetteria tutti rigorosamente a tema, con una dozzina di sottobicchieri diversi.

Nel locale si potranno anche trovare souvenir e merchandising vario come asciugamani, cinturini, tazze, bicchieri e tovagliette. Ognuno dei tre locali avrà un logo diverso sui prodotti in vendita, per invogliare gli avventori a visitarli tutti.

Di seguito date e luoghi di apertura dei tre Inuyasha Cafe:

Osaka: The Guest Cafe and Diner dal 30 luglio al 22 settembre

Tokyo (Shibuya): Tokyo Parade Goods & Cafe dal 6 agosto al 6 ottobre

Nagoya: Nagoya The Guest Cafe and Dinner dall’8 ottobre al 29 novembre

Se siete ancora in tempo per decidere dove andare in vacanza, il Giappone è sicuramente una meta da tenere in considerazione e questi bar ci offrono un motivo in più per visitarlo.