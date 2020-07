Quando esce l’Attacco dei Giganti 4? Nonostante l’emergenza COVID, l’ultima stagione potrebbe arrivare in autunno come previsto

In tanti si stanno chiedendo quando esce L’Attacco dei Giganti 4 (Shingeki no kyojin), la quarta e ultima stagione dell’anime tratto dall’acclamato manga Attack on Titan di Hajime Isayama.

Nonostante l’emergenza Coronavirus abbia rallentato la produzione de L’Attacco dei Giganti 4, l’ultima stagione dell’anime potrebbe debuttare il prossimo autunno come previsto

La pubblicazione del primo trailer della stagione 4 che ha rivelato anche come le animazioni verranno curate dallo Studio MAPPA che subentra così a Wit Studio che se n’è occupato per le prime tre stagioni, non ha rivelato alcuna finestra di uscita, con le ultime informazioni utili risalenti a molto mesi fa.

Il programma vedeva l’ultima stagione dell’anime pronta all’esordio a ottobre 2020, anche se l’emergenza Coronavirus ha causato una serie di ritardi che hanno coinvolto tante produzioni animate, costrette a sospendere le produzioni o continuarli in modalità smart working.

A tal proposito sembra che, stando a quanto riferito da Crunchyroll, dipendenti e collaboratori dello Studio MAPPA abbiano trovato nel telelavoro una dimensione lavorativa con poche difficoltà e intoppi e, al momento, i lavori procedono spediti segundo la tabella di marcia pre-COVID. Qusto potrebbe significare che, nonostante alcuni contrattempi causati dall’emergenza Coronavirus, L’Attacco dei Giganti 4 ha buone probabilità di debuttare ugualmente in autunno.

Dipendenti e appaltatori di MAPPA, lo studio dietro la stagione finale de L’Attacco dei Giganti e l’imminente The God of High School, lavorano anche in remoto e, per il momento, stanno rispettando ilprogramma per tutte le loro produzioni.

Trailer, trama e dettagli dell’ultima stagione

Il trailer qui sopra anticipa una stagione conclusiva ricca di azione, morte, tradimenti e altri momenti topici facendo seguito a quanto visto nella terza stagione che si è conclusa non solo rivelando cosa c’è dietro al conflitto, ma lasciando gli appassionati in attesa dei protagonisti ormai decisi a portare la guerra nel territorio di Marley con l’unico scopo di vincerla.

L’Attacco dei Giganti 3 ha visto lo svolgersi della battaglia per riconquistare Wall Maria! Grazie alle nuove capacità di Eren, gli esploratori sono sicuri di poter sigillare il muro e riprendere il controllo del Distretto di Shiganshina. Se ci riusciranno, Eren potrà finalmente accedere al seminterrato della sua casa e fare luce sui segreti di questo mondo. Ma il pericolo è comunque in agguato e forse questa potrebbe essere l’ultima battaglia dell’umanità per la sopravvivenza? Dall’altra parte del mare, Eren pensava che avrebbe trovato la libertà. Ma al di là delle onde viene effettivamente rivelato il campo di battaglia tra gli eserciti di Marley ed Eldia. I guerrieri Eldiani radunati nel fronteggiare i loro oppressori devono mettersi alla prova per dimostrarsi degni di ereditare i poteri dei titani primordiali…

Yuichiro Hayashi (Dorohedoro, Garo the Animation, Kakegurui 1 e 2) sarà alla regia de L’Attacco dei Giganti 4 mentre Hiroshi Seko (Ajin, Vinland Saga, Mob Psycho 100) si occuperà della supervisione della sceneggiatura.

A Tomohiro Kishi (Dorohedoro, 91 giorni) è stato affidato il character design dei personaggi e Hiroyuki Sawano, insieme a Kohta Yamamoto (Blue Exorcist: Kyoto Saga, The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments), torneranno a occuparsi delle musiche.