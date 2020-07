Tesla: Ethan Hawke è il geniale inventore nel primo trailer del film

Per celebrare l’anniversario della nascita di Nikola Tesla, il celebre inventore definito come “l’uomo che inventò il ventesimo secolo” e “il santo patrono della moderna elettricità”, IFC ha diffuso online il primo trailer di Tesla, il film con protagonista Ethan Hawke nei panni del geniale scienziato.

Scritto e diretto da Michael Almereyda, che in precedenza aveva già lavorato con Hawke in Amleto (2000), il film racconterà il percorso pieno di ostacoli e di sfide fatto da Tesla verso il successo, nonché della sua rivalità con un altro geniale inventore: Thomas Edison (Kyle MacLachlan), uno degli antagonismi più spietati della storia della scienza.

Trama, cast e data di uscita del film

Il brillante e visionario Nikola Tesla (Hawke) combatte una battaglia per portare a compimento il suo rivoluzionario sistema elettrico, ma deve affrontare sfide più spinose. Il film mostra anche le sue faide con il collega inventore Thomas Edison (MacLachlan) e il suo patrono George Westinghouse (Gaffigan). L’altra parte della pellicola ripercorre il suo lungo corteggiamento ad Anne (Hewson), figlia del magnate JP Morgan (Donnie Keshawarz).

Oltre ad Hawke e MacLachlan, il film è interpretato anche da Eve Hewson, Jim Gaffigan, Hannah Gross, Josh Hamilton ed Ebon Moss-Bachrach.

Tesla debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 21 agosto 2020, giorno in cui il film sarà disponibile anche in formato VOD.

Attualmente non vi sono notizia riguardanti la distribuzione del film in Italia, ma continuate a seguirci per non perdervi successivi aggiornamenti a riguardo.

Fonte: Entertainment Weekly