Il Signore degli Anelli: il premier irlandese cita il discorso di Samwise Gamgee per l’allentamento del lockdown

Il primo ministro irlandese Leo Varadkar, parlando alla nazione circa l’allentamento delle misure di quarantena imposte dal governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, è stato protagonista di una citazione da vero nerd quando, con le sue parole, ha fatto riferimento al film Il Signore degli Anelli – Le due Torri.

Varadkar ha concluso il suo messaggio al popolo irlandese citando direttamente il discorso che Samwise Gamgee fa a Frodo quando questi è tentato dal rinunciare alla speranza, uno dei passaggi più importanti e fondamentali della trama della trilogia di Peter Jackson, con il politico irlandese che ha cercato di infondere la stessa fiducia e speranza nei suoi concittadini:

Qui di seguito trovate l’intero discorso di Sam, interpretato dal bravissimo Sean Astin:

Lo so. È tutto sbagliato. Noi non dovremmo nemmeno essere qui. Ma ci siamo.

È come nelle grandi storie, padron Frodo. Quelle che contano davvero. Erano piene di oscurità e pericoli, e a volte non volevi sapere il finale. Perché come poteva esserci un finale allegro? Come poteva il mondo tornare com’era dopo che erano successe tante cose brutte?

Ma alla fine è solo una cosa passeggera, quest’ombra. Anche l’oscurità deve passare. Arriverà un nuovo giorno. E quando il sole splenderà, sarà ancora più luminoso.

Quelle erano le storie che ti restavano dentro, che significavano qualcosa, anche se eri troppo piccolo per capire il perché. Ma credo, padron Frodo, di capire, ora. Adesso so. Le persone di quelle storie avevano molte occasioni di tornare indietro e non l’hanno fatto. Andavano avanti, perché loro erano aggrappate a qualcosa.