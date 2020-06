Gear.Club Unlimited 2 – Tracks Edition: arriva ad agosto su Nintendo Switch

Microids ed Eden Games hanno da poco annunciato la data di uscita, su Nintendo Switch di Gear.Club Unlimited 2 – Tracks Edition.

Il titolo sarà disponibile in nord America dal 25 agosto, mentre in Europa arriverà due giorni dopo, il 27 agosto 2020. Questa nuova edizione includerà tantissime supercar leggendarie e il famosissimo tracciato della 24 Ore di Le Mans.

Gear.Club Unlimited – Tracks Edition includerà tutti o contenuti disponibili in Gear.Club Unlimited 2 e offrirà l’esperienza di una vera competizione di motorsport, con pit-stop, cambio gomme, rifornimento di carburante e strategie di gara. Oltre a tutti i tracciati già disponibili, i giocatori potranno gareggiare anche sull’impegnativo circuito della gara di endurance più prestigiosa: la 24 Ore di Le Mans. Dalle qualifiche alla strategia da adottare nel corso della gara, i piloti dovranno eccellere in ogni elemento per finire sul podio.

Solo i migliori riusciranno a fare tutto quel che sarà necessario per arrivare primi e vincere la leggendaria Ford GT40 MK I, vincitrice a Le Mans nelle edizioni del 1968 e 1969.

Non solo: altre quattro auto si aggiungono al roster di Gear.Club Unlimited: la Nissan GT-R LM Nismo, la Porsche 919 Hybrid, la Mercedes AMG GT3 e la Bentley Continental GT3-R. Inoltre, tutte le altre 13 auto già disponibili avranno la loro versione “motorsport” in questa nuova edizione del gioco.

New gameplay, new tracks, new cars… Get the chance to run on the track of the 24h of Le Mans!

Gear Club Unlimited 2 Tracks Edition will be available in August exclusively on Nintendo Switch pic.twitter.com/Hgn0nTtUk5

— Microids (@Microids_off) June 3, 2020