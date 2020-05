Marvel Maestro: prime immagini del fumetto sulle origini dell’Hulk malvagio di Futuro Imperfetto

Marvel ha svelato le prime tavole in anteprima di Maestro #1, la nuova miniserie che racconterà le origini della versione malvagia e dispotica dell’incredibile Hulk, ripercorrendo gli eventi che portarono all’empietà Bruce Banner e il suo verde e gigante alter ego.

Ammiriamo le prime pagine di Maestro #1, la nuova miniserie Marvel che racconterà le origini delle versione futura e malvagia dell’incredibile Hulk

Maestro è delle versioni più popolari del Gigante di Giada introdotta negli anni ’90 all’interno della saga Future Imperfect scritta da Peter David (X-Factor, Incredible Hulk) e disegnata da George Pérez (Infinity Gauntlet). Hulk: Futuro Imperfetto, questo il nome italiano della saga, si svolge in una versione post-apocalittica di Terra-616 dove il Maestro è il signore incontrastato di ciò che resta del mondo.

Con la nuova serie i fan potranno leggere una storia che attendevano da 30 anni, scoprendo proprio le origini del Maestro sempre grazie a David coadiuvato dagli artisti Germán Peralta e Dale Keown e del colorista Jesus Aburtov.

Assisteremo al risveglio di Hulk in un mondo che non riconosce più e all’interno di un corpo malandato che ormai sembra quello di un estraneo, per di più accolto da un MODOK invecchiato e dai suoi scagnozzi armati, un risveglio non certo tranquillo.

Peter David si è detto davvero entusiasta di aver avuto la possibilità di raccontare qualcosa che per decenni è stata solo oggetto di allusioni:

Quando per la prima volta ho creato il personaggio del Maestro per Futuro Imperfetto non avrei mai immaginato che raggiungesse una simile popolarità. Finora sono stato in grado solo di alludere alle sue origini, quindi immaginate il mio entusiasmo quando mi è stata data questa opportunità. Non vedo l’ora che i fan assistano a tutto quello che c’è in arrivo.

Will Moss, senior editor di Marvel, ha rivelato come questa serie, alla luce di tutto ciò, avesse bisogno di un artista capace di rendere la meglio questa storia post- apocalittica:

Per la tanto attesa storia sull’origine del Maestro, sapevamo che avremmo avuto bisogno di un artista in grado di gestire sia le sequenze più importanti della vita di Hulk sia la costruzione di questo mondo post-apocalittico. Come potete vedere da queste pagine in anteprima, Germán Peralta è proprio quell’artista. Mentre il leggendario Dale Keown disegnerà sequenze selezionate in ogni numero (incluso il retroscena di come Rick Jones abbia assemblato la sua famigerata “stanza dei trofei ” vista nell’originale storia di Futuro imperfetto. Sia Germán che il colorista Jesus Aburtov sono il principale gruppo artistico di questa miniserie che dà vita a ogni folle idea che Peter David dà loro in pasto, come la versione Vecchio MODOK per esempio, che non è altro che la punta di quest’iceberg irradiato dai raggi gamma.

Presentazione della miniserie

Dopo quasi 30 anni dalla storica run di Futuro Imperfetto, il leggendario scrittore di Hulk Peter David ritorna alla versione futura del Gigante Verde conosciuta come Maestro, il sovrano di ciò che resta del mondo. Con i disegni stupefacenti del veterano Dale Keown e del geniale Germán Peralta, Marvel Maestro risponderà alle domande che hanno assillato i fan di Hulk per anni, facendone nascere di nuove. Come ha fatto il mondo che conoscevamo a essere distrutto? Com’è sorto il Maestro. Cosa è successo agli altri supereroi e dov’è finito l’Hulk che tutti amiamo e conosciamo?

Marvel Maestro debutterà negli USA, con il primo numero di cinque, nel mese di agosto 2020.