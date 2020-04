BAO Publishing: ecco le iniziative #iostoacasaconbao per la prossima settimana

Continuano le iniziative di Bao Publishing durante l’emergenza del coronavirus Covid-19, con la casa editrice milanese che è lieta di annunciare buone nuove per restare vicina ai lettori, lanciando uno sguardo al prossimo futuro con alcune preview dei libri più attesi dell’anno.

Seguendo l’hashtag #iostoacasaconbao, i prossimi protagonisti di dirette, video, consigli di lettura e preview saranno Baronciani e Colapesce, Turconi e Radice, Leo Ortolani e altri alcora.

Video e dirette con gli autori BAO Publishing

Venerdì 10 aprile alle ore 17 appuntamento sui canali Instagram di Alessandro Baronciani e Colapesce, che leggono in diretta il loro graphic novel La distanza, un viaggio in Sicilia fatto di musica, amori interrotti, appuntamenti mancati e appunto la distanza, quella che ormai fa parte quotidianamente della vita di ognuno di noi.

Continuano poi le dirette sul canale Instagram di BAO Publishing, l’hashtag è #merendaconbao e tra i prossimi ospiti ci saranno: Teresa Radice e Stefano Turconi, Flavia Biondi e Rita Petruccioli.

Tra i video sull’IGTV BAO Publishing invece sono già disponibili i contributi di tanti autori e autrici come Marta Baroni, Holdenaccio, Giulio Macaione e Sergio Gerasi che raccontano la loro vita casalinga in questo periodo un po’ complicato e ci offrono bellissimi consigli di lettura, l’hashtag è #iostoacasaconbao

Fumetti digitali

Sempre più lettori in questo periodo di emergenza stanno scoprendo e apprezzando la lettura in digitale, anche a fumetti. Tra gli altri Zerocalcare ha raggiunto i primi posti della classifica Amazon con ben tre titoli (16-22 marzo). Continuano le iniziative di BAO con nuove promozioni sui titoli più amati:

dal 3 al 5 aprile , i fumetti di Leo Ortolani nel catalogo BAO: CineMAH: Il buio in sala, CineMAH: Il buio colpisce ancora, Cinzia, OH! Il libro delle meraviglie e Due figlie e altri animali feroci, in digitale, su tutti gli store, ciascuno a € 1,99.

, i fumetti di nel catalogo BAO: in digitale, su tutti gli store, ciascuno dal 6 al 12 aprile, La distanza di Baronciani e Colapesce in digitale, su tutti gli store, a € 2,99

di e in digitale, su tutti gli store, da mercoledì 8 a lunedì 13 aprile, continua CountDown quarantena. 10 titoli: Indomite 1 e 2, Reverie, Night Bus, Il Suono del mondo a memoria, Nimona, Stella di Mare, Inni alle Stelle, Quando tutto diventò Blu, Stelle o Sparo, Freezer, ciascuno a € 1,99

Preview

La terra, il cielo e i corvi di Teresa Radice e Stefano Turconi

Tra le novità più attese del 2020 c’è sicuramente il nuovo graphic novel di Teresa Radice e Stefano Turconi, amatissimi autori di “Il porto proibito”, “Non stancarti di andare” e tanti altri, previsto in uscita per l’autunno.

Russia, marzo 1943. Tre soldati: non si conoscono, non si capiscono, non si piacciono. Ma, a causa della guerra, sono costretti a passare una settimana insieme. Una piccola storia nelle retrovie della Storia, verso un futuro incerto, con il passato che ritorna. Una storia scaturita da alcune lettere ritrovate e che riecheggia di luoghi vicinissimi che ci portiamo nel cuore.

Extra

Zerocalcare ha appena presentato la prima stagione (tre episodi) di Rebibbia Quarantine, la serie animata, in anteprima nella trasmissione televisiva Propaganda live.