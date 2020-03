Sanctuary The Keepers Era: il nuovo gioco da tavolo di Tabula Games è su Kickstarter

Tabula Games, l’editore perugino già conosciuto ai più per giochi da tavolo del calibro di Icaion e Mysthea, ha lanciato da pochi giorni la campagna Kickstarter per il finanziamento del nuovissimo Sanctuary: The Keepers Era.

Su Kickstarter è arrivato Sanctuary – The Keepers Era, la campagna è già un successo!

Sanctuary: The Keepers Era è un gioco di carte competitivo, asimmetrico, veloce e con meccaniche di gestione della mano, per 1-2 giocatori dai 14 anni in su.

Per vincere dovremo catapultarci nell’oscuro mondo di Elnerth per distruggere i Santuari dell’avversario, annichilendo il loro potere.

Funded! Thank you all!!!😍

We did it in less than 17 hours!

Join us in our journey on #Kickstarter #boardgames #tabletopgameshttps://t.co/ND3wQG52HG pic.twitter.com/eljYq9Gayu — Tabula Games (@tabulagames) March 26, 2020

Ciascuno dei partecipanti impersonerà il sovrano (Il Custode) di una delle 6 Fazioni presenti, ognuna dotata di un proprio mazzo di carte. Ciascun mazzo è diverso da quello delle altre fazioni ed illustrato con artwork a dir poco meravigliosi.

Ciascun Custode sarà dotato di abilità peculiari e, pertanto, diverse saranno anche le scelte che dovremo compiere ed i percorsi strategici da seguire per raggiungere la vittoria finale.

Il gioco è stato finanziato in sole 17 ore ed ha già ampiamente superato l’obiettivo minimo, racimolando più di 100.000 € grazie agli oltre 2.800 sostenitori che finora hanno creduto nel progetto. Il pledge minimo è di soli 12 € ed è ovviamente prevista la versione Italiana del gioco.

All’interno della scatola base troveremo, oltre alle carte, anche vari token e cristalli e, se sceglieremo la versione “esclusiva Kickstarter”, al costo di 38 €, anche due playmat.

E voi siete pronti a scegliere la vostra fazione ed a tuffarvi nel mondo oscuro e meraviglioso di Sanctuary? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.