Amazon ferma le spedizioni di beni non essenziali: stop a videogame ed elettronica. Ecco le priorità

A causa dell’emergenza Coronavirus e della pandemia di COVID-19 che ormai sta attanagliando il mondo intero, Amazon ha deciso di fermare le spedizioni di beni non essenziali su tutto il mercato europeo e su quello statunitense.

Il provvedimento, che ha aggiornato le regole per la gestione delle forniture del colosso dell’e-commerce, è entrato in vigore il 17 marzo e che resterà valido sino al 5 aprile prossimo, salvo eventuali proroghe legate sempre allo sviluppo della situazione di emergenza.

L’obiettivo di Amazon è quello di garantire la consegna e il transito senza ritardi di prodotti di prima necessità e merci ritenute essenziali (ultimamente oggetto di aumento di acquisti ed esaurimento di scorte), con le nuove misure che si applicano sia ai fornitori della società di Jeff Bezos, sia ai venditori terzi che vendono tramite la piattaforma di Amazon.

Abbiamo constatato un aumento degli acquisti online e, di conseguenza, alcuni prodotti come prodotti per la casa e forniture mediche sono esauriti. Per questo motivo, nei nostri centri logistici, abbiamo deciso di dare temporaneamente priorità a questi e ad altri prodotti molto richiesti, in modo da poterli ricevere, rifornire e spedire più rapidamente ai clienti.

Per prodotti diversi da questi, abbiamo temporaneamente disabilitato la funzione di creazione di una spedizione. Stiamo adottando le medesime misure nei confronti dei fornitori.