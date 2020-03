Kick-Ass vs Hit-Girl: Millaworld annuncia il crossover!

La nuova Kick-Ass avrà un bel grattacapo la prossima estate, quando la vedremo fronteggiare Hit-Girl nell’appena annunciato crossover a fumetti di Millarworld: Kick-Ass vs Hit-Girl!

Con un tweet (che potete trovare poco più sotto) è stata infatti mostrata la copertina, disegnata da Matteo Scalera (Black Science), del primo numero di quella che sarà una miniserie crossover dei due eroi, edita da Image Comics e firmata dallo sceneggiatore Steve Niles (30 giorni di buio) e il disegnatore Marcelo Frusin (Hellblazer).

Per chi non lo sapesse, a seguito del decimo anniversario della celebre serie di Kick-Ass, che negli anni ha anche dato vita a due adattamenti cinematografici, il costume di Dave Lizewski è passato ad una nuova protagonista: Patience Lee.

Ora, però, Kick-Ass avrà presto a che fare con Mindy McCready che, dopo aver perso il partner originale, si è ritrovata prima rinchiusa in carcere e poi, una volta evasa, a girovagare per il mondo.

Ecco il tweet che annuncia la miniserie evento:

This summer begins the crossover of the year!#KICKASS VS #HITGIRL!

Patience vs Mindy! Two heroines with similar lethal skills

Cover art by @ScaleraMatteo.

The creative team behind this is @SteveNiles and @MarceloFrusin

Editor @Rachael_Fultonhttps://t.co/Q1O8l1lw7u pic.twitter.com/rrtZtapuf8

— Dave Da Silva (@Dave_DSG) March 5, 2020