Studio Ghibli: su Spotify, Amazon Music e tante altre piattaforme arrivano le colonne sonore dei film

Oltre a vantare animazioni e disegni che non hanno probabilmente eguali in termini di qualità e fantasia nel mondo dell’animazione giapponese, lo Studio Ghibli è celebre anche per le colonne sonore dei suoi film che, ora, sono state rese disponibili su numerosi servizi di audio streaming (praticamente tutti) come Spotify, Amazon Music, Youtube Music e Apple Music.

Le colonne sonore dei film dello Studio Ghibli sbarcano su Spotify e tanti altri servizi musicali, per la gioia di tutti i fan di Hayao Miyazaki (e non solo)

Sono 38 gli album pubblicati in queste ore sui servizi di music on demand sopracitati, con un totale di 639 brani che potremo ascoltare più o meno liberamente a seconda del servizio scelto.

23 brani sono direttamente collegati alle pellicole dello studio d’animazione, mentre 14 sono semplicemente ispirati ai vari film. I restanti brani sono invece una raccolta di canzoni non strumentali legate alle varie produzioni della compagnia (ma che probabilmente non avrete mai sentito).

Da Il Mio Vicino Totoro a La Città Incantata, tutti i film dello Studio Ghibli sono ora presenti sotto forma di colonna sonora nei vari servizi; ad eccezione de La Tomba delle Lucciole, i cui diritti per le musiche non appartengono allo studio di Miyazaki (ma alla fine non volete farvi vedere piangere in metropolitana mentre ascoltate un brano del triste film, no?).

Il lancio in massa dei brani al momento è avvenuto solamente in Giappone, ma molti di questi sono già apparsi anche nel resto del mondo. Sembra quindi solo questione di tempo prima che le colonne sonore dei film dello Studio Ghibli arrivino anche in Italia su Spotify & Co.

Cosa ne pensate? Quale colonna sonora ascolterete per prima? Fatecelo sapere tramite un commento qui sotto!

