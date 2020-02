Saint Seiya: trapelano le prime immagini dei Funko Pop de I Cavalieri dello Zodiaco!

Dopo l’incredibile exploit dell’idea dell’italiano Nicola Bizzotto e delle Dodici Case de I Cavalieri dello Zodiaco immaginate per LEGO Ideas, un altro colosso della produzione di merchandising legato alla cultura POP torna a far parlare di sé e di alcuni prodotti legati ai Saint Seiya, la saga creata dal maestro Masami Kurumada nel 1985.

Ecco le prime immagini dei Funko POP de I Cavalieri dello Zodiaco, collezione che dovrebbe debuttare sugli scaffali tra aprile e maggio 2020

Stiamo parlando dei Funko POP de I Cavalieri dello Zodiaco che, dopo le indiscrezioni di qualche mese fa, sembrano essersi rivelati (almeno per alcune immagini di quelli che sarebbero i prototipi) tramite Funatico Store, un sito web specializzato nella vendita delle celebri figure Funko che ha pubblicato le immagini dei 5 Cavalieri di Bronzo protagonisti della saga.

Sulla pagina Facebook di Funatico possiamo ammirare, tra altri interessanti prototipi legati ad altrettanti frnachise, Seiya di Pegasus (Pegasus), Shiryu di Dragon (Sirio Il Dragone), Hyoga di Cygnus (Cristal Il Cigno), Shun di Andromeda (Andromeda) e Ikki di Phoenix (Phoenix).

Ovviamente si tratta di immagini di prototipi (ancora sotto approvazione di Funko), con le figure definitive che potrebbero differire, da quanto mostrato da Funatico, nel momento stesso dell’arrivo della collezione Funko POP de I Cavalieri dello Zodiaco negli store di tutto il mondo, debutto che, a quanto pare, dovrebbe avvenire nella primavera di quest’anno, approssimativamente tra i mesi di aprile e maggio.

Non fatichiamo a immaginare come la collezione andrà a ruba, vista la contemporanea presenza di tutti e 5 i mitici bronzini, con Funko che, sicuramente, metterà in produzione anche quelle dei Cavalieri d’Oro.

Voi cosa ne pensate? Quali altri personaggi vi piacerebbe veder trasformati in figure Funko? Forse Lady Isabel / Atena, il Sommo Sacerdote Arles o addirittura Hilda di Polaris ? Fatecelo sapere con un vostro commento qui sotto.

Fonte: FB