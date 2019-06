La serie Brass verrà localizzata in italiano da Ghenos

Ghenos Games ha da poco annunciato tramite i suoi canali social che porterà in italiano i due giochi da tavolo Brass: Lancashire e Brass: Birmingham.

Un’ottima presa da parte di Ghenos, per due giochi che sono rispettivamente ventiduesimo e tredicesimo nella classifica dei migliori giochi di sempre su BoardGameGeek.

Brass: Lancashire e Brass: Birmingham arriveranno a breve in italiano grazie a Ghenos Games. Scopriamo un po’ insieme questi due gochi di successo!

I due titoli della serie Brass arriveranno in italiano ad inizio settembre nelle versioni retail. L’autore di entrambi è Martin Wallace, rinomato e prolifico game designer di titoli come AuZtralia e Lincoln.

Tra le date di pubblicazioni originali dei due giochi da tavolo ci sono ben undici anni: Lancashire (originariamente chiamato solo Brass, il sottotitolo è venuto insieme al sequel) è infatti del 2007, mentre Birmingham arriva nel 2018. Sono entrambi giochi che ci vedono impegnati durante la rivoluzione industriale in Inghilterra, nel periodo tra il 1770 e il 1870.

In tutti e due i titoli il flusso di gioco è guidato dalle carte, e la tematica è quella economica. In qualità di industriali nel pieno boom del settore secondario, il nostro compito è implementare nuove fabbriche, gestire la logistica, e mettere su una rete produttiva il più efficiente possibile nella regione inglese in cui è ambientato il gioco.

Visto che queste tematiche ci piacciono almeno quanto uccidere draghi e salvare regni lontani da mostri sovrannaturali, non vediamo l’ora di poter giocare Brass: Lancashire e Brass: Birmingham, finalmente portati in italiano da Ghenos Games.

Dopotutto, si sa, l’estate vola e settembre arriva in fretta!