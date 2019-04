Star Trek Discovery: Rotta verso l’ignoto per Michael Burnham nella seconda stagione

Dopo averli resi irriconoscibili, nella forma e nello spirito, ci si aspettava da Star Trek Discovery una seconda stagione in cui i figli di Qo’noS venissero in un certo senso resi più simili alla loro tradizione. Niente da fare. I Klingon hanno una presenza marginale, viene mostrato ridicolmente che hanno deciso di farsi ricrescere i capelli (non scherzo, è tutto vero!) e vivono in un modo talmente lontano dalle loro consuetudini da non poter esser motivato da un’evoluzione sociale in moto, da cui sarebbero i klingon futuri. Sotto questo aspetto, non c’è novità tecnologica dello show che tenga, i Klingon rimangono uno degli aspetti peggiori di Star Trek Discovery a mio avviso. Esteticamente stupendi, ma solo all’interno di una serie diversa o come razza mai vista, dato che solo il linguaggio gutturale tipico di questa specie ne tradisce la famigliarità con personaggi come Worf o Gorkon.

Senza contare che la loro presenza all’interno della seconda stagione di Star Trek Discovery è un immenso deus ex machina. Se rivediamo gli attimi in cui il loro ruolo interviene nella missione della Discovery, si può affermare che qualunque altra razza, inserita al loro posto, avrebbe potuto aver la stessa efficacia, se non superiore. Specialmente nel finale, la spettacolare battaglia spaziale vede un’entrata in scena dei Klingon scontata e prevedibile sin dall’episodio precedente. I Klingon di Star Trek Discovery sono tutto fuorché Klingon.