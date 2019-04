Bitcoin: John McAfee sta per rivelare la vera identità del creatore della criptovaluta

John McAfee, il programmatore ed esperto di cybersecurity fondatore dell’omonima software house, ha annunciato di essere pronto a rivelare l’identità del creatore del Bitcoin, la celebre criptovaluta.

Secondo John McAfee, il fondatore dell’omonima azienda di cybersecurity, l’dentità del creatore del Bitcoin sarà presto rivelata

Secondo l’imprenditore britannico naturalizzato statunitense è giunto il tempo di conoscere chi si cela dietro Satoshi Nakamoto, lo pseudonimo con il quale è conosciuto il papà del Bitcoin, identità che in molti credono fermamente nasconda addirittura Elon Musk.

McAfee, che ha lanciato la notizia via Twitter, afferma che i tanti presunti Satoshi che di tanto in tanto si fanno avanti, stanno minando (mai parola fu più azzeccata) la credibilità dell’intero mondo delle criptovalute, con dichiarazioni come quelle di Craig S. Wright che stanno avendo un impatto negativo sulla crescita dell’intero settore.

I protected the identity of Satoshi. It’s time, though, that this be put to bed. Imposters claim to be him, we are spending time and energy in search of him – It’s a waste. Every day I will narrow down the identity of Satoshi until he reveals himself, or I reveal him. — John McAfee (@officialmcafee) 17 aprile 2019

Ho protetto l’identità di Satoshi. È tempo, però, che sia posta fine a tutto questo. Diversi impostori affermano di essere lui, stiamo spendendo tempo ed energie per la sua ricerca. È uno spreco. Ogni giorno restringerò il campo sull’identità di Satoshi finché non si rivelerà, o lo rivelerò io stesso.

The “Who is Satoshi?” Mystery must end! First: It is NOT the CIA nor any agency of any world government. It IS a collection of people, but the white paper was written by one man, who currentky resides in the US. If he does not come forward these narrowings will continue. — John McAfee (@officialmcafee) 17 aprile 2019

Il mistero su chi è Satoshi deve finire! Primo: NON è la CIA né alcuna agenzia di nessun governo mondiale. È un team di persone, ma l’idea principale è ascrivibile a un solo uomo che attualmente risiede negli Stati Uniti. Se non si fa avanti, queste costrizioni continueranno.

Fonte: Zycrypto