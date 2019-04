Alcune persone (molto ricche) stanno organizzando dei “veri” Hunger Games

Il genere dei battle royale sta avendo molto successo nel mondo dei videogiochi negli ultimi anni ed era quindi solo questione di tempo prima che qualche riccone in giro per il mondo tentasse di organizzare dei “veri” Hunger Games… senza tutto il discorso delle morti e della rivoluzione, ovviamente.

Gli Hunger Games sono già realtà nella mente di un gruppo di milionari, che ora stanno cercando persone per realizzare il progetto

Il progetto è nato dalla mente di un gruppo di milionari (con tanto tempo libero) sulla piattaforma di Hush Hush, che se non dormite su di un materasso fatto di contanti probabilmente non conoscerete, ma dovete sapere che è un sito particolarmente famoso dov’è possibile acquistare cose normalmente precluse a noi comuni mortali (come aerei, yacht, isole e cose così).

L’idea è quella di trovare 100 concorrenti che inseguiranno un jackpot di 100.000£, combattendo per tre giorni con armi (si presume da softair), attrezzature da campeggio, cibo, munizioni ed armature sensibili al tocco. Insomma, non moriranno 99 persone durante il gioco.

Se siete interessati al progetto potete visitare il sito ufficiale, in cui al momento si sta cercando uno… “stratega” (se avete visto o letto Hunger Games sapete a cosa mi riferisco).

