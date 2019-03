Cyber Shadow: annunciato il nuovo platform dai creatori di Shovel Knight

Dopo un teaser pubblicato recentemente, il publisher Yacht Club Games e lo sviluppatore Mechanical Head Studios hanno annunciato Cyber Shadow, un nuovo platform d’azione ninja in arrivo per PS4, XBox One, Nintendo Switch e PC!

Non si ha ancora una data d’uscita al momento, ma si sa che Cyber Shadow verrà commercializzato al prezzo di 14,99$ e, in occasione dell’annuncio, è stato aperto il sito ufficiale contenente tantissimi screenshot; nonché il trailer che vi abbiamo già postato qua sopra.

Cyber Shadow narrerà le avventure di un ninja chiamato Shadow, intento a scoprire, tra l’affettamento di un nemico ed un altro, cosa è accaduto al mondo in cui vive, conquistato non si sa bene come da orde di mostri tecnologici. Spetterà a noi scoprire l’origine di questo “male”, arrivando ad affrontare più di una dozzina di boss terribili!

We’re very proud to announce Cyber Shadow, the newest project from Yacht Club Games. Developed over the last decade by Aarne Hunziker and over a year being polished under our watchful eye. It’s shaping up to be the next quintessential Ninja Action game!https://t.co/9O50yTSal0 pic.twitter.com/3J3jbjfq8T

— Yacht Club Games (@YachtClubGames) March 27, 2019