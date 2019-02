L’estenuante e coinvolgente attesa per Cyberpunk 2077, il nuovo videogame RPG action-adventure in sviluppo presso CD Projekt RED è qualcosa di cui non è comune averne memoria in campo videoludico.

È stato confermato ufficialmente che Cyberpunk 2077 sarà completamente doppiato in italiano

In attesa di conoscere ulteriori dettagli e, soprattutto, sapere quando sarò svelata la data di uscita del gioco, arriva una buona notizia per tutti gli appassionati italiani: Cyberpunk 2077 sarà completamente doppiato in italiano e avrà anche i sottotitoli.

La conferma ufficiale arriva tramite la pagina Facebook del gioco che ha risposto ad una precisa domanda di un utente che chiedeva, appunto, se il gioco sarebbe stato sottotitolato oppure doppiato:

Interamente doppiato in italiano + sottotitoli.

Si tratta ovviamente di una notizia molto importante che farà la felicità di tutta la community videoludica tricolore, soprattutto per coloro che preferiscono giocare i vari titoli in italiano ma anche per tutti gli altri dato che ciò sottolinea come CD Projekt RED tenga in considerazione i fan italiani.

