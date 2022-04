Animali Fantastici 3: il passato di Silente al centro della nuova featurette

Warner Bros ha diffuso in rete una nuova featurette di Animali fantastici: I segreti di Silente intitolata “Unlocking Dumbledore’s Past”, un nuovo video dietro le quinte che offre qualche dettaglio in più sulla storia di Albus Silente.

Come sappiamo, nei film della nuova saga Jude Law interpreta una versione più giovane del personaggio, mostrato in un momento in cui si ritrova ad affrontare Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) mentre tenta di fare a pezzi il mondo.

I due sono vecchi amici che hanno una relazione complicata, come spiegato dal produttore David Hayman:

“Silente è pieno di rammarico per la relazione che hanno avuto, e che ha portato Grindelwald su un sentiero oscuro”.

La nuova featurette di Animali Fantastici 3

La featurette spiega che Silente e Grindelwald hanno stretto questo legame da giovani e che lo hanno stretto attraverso un patto di sangue. Come sappiamo da tempo, chi stipula un Patto di Sangue non può entrare in una lotta fisica con l’avversario, quindi non c’è modo che Grindelwald possa avere un conflitto diretto con Silente.

Nella storia, Silente chiama quindi il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) e una squadra di individui coraggiosi per mettere le bacchette tra le ruote alla crescente legione di seguaci di Grindelwald, e fermare un’incombente guerra mondiale tra maghi.

Ecco la nuova featurette di Animali Fantastici 3:

Trama e dettagli del film

Animali Fantastici: I segreti di Silente (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) arriverà nei cinema l’8 aprile prossimo, mentre in Italia lo potremo vedere dal 13 aprile 2022.

Il film continuerà la storia de I crimini di Grindelwald del 2018, dal momento in cui Silente, a conoscenza dei piani di un Grindelwald intenzionato a controllare tutto il mondo magico, chiede aiuto a Newt Scamander. L’obiettivo è quello di mettere insieme una squadra e impedire le mire di Grindelwald, confrontandosi con bestie vecchie e nuove e i sempre più numerosi seguaci del mago malvagio interpretato da Johnny Deep nei primi due film della saga (ruolo adesso affidato a Mads Mikkelsen).

Nel cast del film, ricordiamo, saranno presenti Eddie Redmayne nei panni del protagonista, Newt Scamander, Jude Law sarà Albus Silente e, assieme a loro, troveremo anche Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Poppy Corby-Tuech (Vinda Rosier) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Come già detto, l’ultimo ingresso nel cast in ordine temporale è l’attore Mads Mikkelsen, il quale ha preso il posto di Johnny Depp nei panni del mago Grindelwald.

Alla regia ci sarà ancora una volta David Yates, su una sceneggiatura scritta a quattro mani da J.K. Rowling e Steve Kloves.

Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro e anche a Londra e a Berlino.

