Dune: Denis Villeneuve aggiorna sulla serie prequel The Sisterhood

Mentre il regista Denis Villeneuve stava sviluppando il primo film di Dune, oggi nominato a ben 10 premi Oscar, era stato annunciato che avrebbe anche sviluppato una serie prequel della saga per HBO Max, il cui titolo è Dune: The Sisterhood.

La serie sarebbe stata “progettata per coesistere” con i film di Dune, mentre la storia viene raccontata “attraverso gli occhi di un misterioso ordine di donne noto come Bene Gesserit. Grazie alle straordinarie capacità della loro padronanza del corpo e della mente, le Bene Gesserit si intrecciano abilmente attraverso la politica feudale e gli intrighi dell’Imperium, perseguendo i propri piani che, alla fine, li condurranno sull’enigmatico pianeta Arrakis, noto ai suoi abitanti come Dune.”

Da allora, però, si sono perse le tracce dello show. Almeno fino ad oggi.

Denis Villeneuve rivela nuovi dettagli su Dune: The Sisterhood, la serie prequel di Dune

In occasione di una recente intervista rilasciata a Deadline, il regista ha offerto un aggiornamento sullo stato dei lavori della serie, che non sembra essere esattamente dietro l’angolo:

“Vedremo cosa succede. La serie TV è un work in progress, sta andando avanti”.

John Spaihts, che ha co-scritto la sceneggiatura di Dune, ha anche scritto The Sisterhood e, durante un’altra intervista con The Playlist rilasciata pochi giorni prima, ha detto:

“Oh, va avanti e non mi è permesso parlarne molto. Ma quel progetto è vivo e vegeto. Alla fine sono stato spostato per lavorare, non solo su Dune: Parte Due, ma per indagare su altre prospettive cinematografiche nell’universo di Dune, di cui stiamo ancora parlando e che, ancora una volta, non mi è permesso rivelare. Ma è un mondo molto ricco in cui avventurarsi, e penso che sia ricco di opportunità per la narrazione in ogni direzione. Onestamente non conosco i dettagli in cui avverrà il tutto”.

Parlando in precedenza della serie, Villeneuve aveva invece detto:

“Le Bene Gesserit sono sempre state affascinanti per me. Realizzare una serie attorno a quel potente ordine di donne sembrava non solo pertinente e stimolante, ma anche un’ambientazione dinamica per una serie televisiva”.

Diane Ademu-John è attualmente la showrunner del progetto e tra i suoi lavori spiccano The Haunting of Bly Manor, The Originals e The Vampire Diaries.

Per riuscire a vedere The Sisterhood, però, sembra che dovremo attendere ancora a lungo.