Steam Deck svela tutta la sua “grandezza”

In attesa del suo debutto ufficiale sul mercato, Steam Deck si è finalmente mostrata al pubblico svelando tutta la sua “grandezza”.

Sapevamo già che prima della sua data di uscita al pubblico il nuovo progetto di Valve sarebbe arrivato nelle mani di esperti, giornalisti, influencer e content creator. Uno di loro, infatti, tale Cary Golomb, ha fotografato la nuova console confrontandola con altri device gaming, alcuni dei quali rappresentano la storia del mercato videoludico.

Le generose dimensioni di Steam Deck

Ecco, dunque, che le dimensioni di Steam Deck fanno impallidire la PSP, il Game Boy Advance, la nuova Nintendo Switch Oled e addirittura l’Atari Lynx, la prima console portatile al mondo con un vero schermo a colori.

Qui di seguito possiamo ammirare tutti i confronti con immagini che, di fatto, confermano come Steam Deck sia, più che una console portatile, un vero e proprio mini PC da gaming.

The Atari Lynx was the 90s #SteamDeck we never knew we had. pic.twitter.com/1PEPDgsNux — Cary Golomb (@carygolomb) February 4, 2022

It took me a hot second to find my GameGear. pic.twitter.com/S1Hfn6dFgZ — Cary Golomb (@carygolomb) February 4, 2022

Here is the #SteamDeck compared to my GameBoy Advance I installed the Afterburner mod on almost 20 years ago. pic.twitter.com/7AekCexfIF — Cary Golomb (@carygolomb) February 4, 2022

#SteamDeck next to a Wii U Controller pic.twitter.com/5v2OZUVv4R — Cary Golomb (@carygolomb) February 4, 2022

Data di uscita di Steam Deck

La console sarà inviata a partire dal prossimo 28 febbraio a tutti coloro che hanno effettuato il preorder seguendo l’ordine di prenotazione, come specificato dal sito web di Steam.

I clienti avranno 3 giorni (72 ore) dal momento della ricezione dell’e-mail (che arriveranno il 25 febbraio) per finalizzare il loro acquisto, prima che la prenotazione venga passata alla persona successiva. Le console verranno inviate con costi di spedizione inclusi al prezzo finale di Steam Deck.

Caratteristiche

Realizzata in stretta collaborazione con AMD, la console portatile di Valve presenta caratteristiche tecniche davvero interessati, a partire dalla una potente APU Zen 2 RDNA 2 D e ottimizzata per la portabilità, touch screen da 7 pollici, controlli (levette e trackpad), Wi-Fi, Bluetooth, porta USB-C per gli accessori e slot microSD per espandere la capacità di storage.

È previsto anche un comodo dock (venduto separatamente) che consente a Steam Deck di connettersi a display esterni, reti cablate, periferiche USB, oltre che naturalmente ad alimentare e ricaricare la console.

Steam Deck è fornita di una batteria integrata da 40 wattora che garantirà diverse ore di gioco per la maggior parte dei titoli Steam. Valve ha dichiarato una durata massima della batteria di circa 7-8 ore per l’utilizzo meno intensivo della console come streaming di giochi 2D o navigazione web.

Modelli e prezzi

Steam Deck sarà disponibile in tre versioni a seconda della tipologia di unità di archiviazione interna di base: eMMC da 64 GB (419 euro), SSD NVMe da 256 GB (549 euro) o SSD NVMe da 512 GB. Quest’ultima versione sarà comprensiva di tutti gli accessori e avrà un prezzo di 679 euro.