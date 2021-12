Resident Evil: primo teaser trailer per la serie TV live action di Netflix

L’universo “non morto” di Resident Evil continua a espandersi e adesso, dopo il film Welcome to Raccon City, tocca alla serie TV live action di Netflix spuntare fuori dal buio all’improvviso come uno degli zombi della saga Capcom.

Ecco, dunque, approdare online il primo teaser trailer dello show pubblicato da uno degli account social ufficiali della piattaforma di streaming.

FIRST LOOK TEASER Netflix’s Resident Evil – coming soon! pic.twitter.com/HLTh5YjfGP — What’s on Netflix (@whatonnetflix) December 3, 2021

Resident Evil: cosa sappiamo della serie TV live action di Netflix?

Sappiamo già che la trama della serie TV licve action di Resident Evil si svilupperà su due linee temporali diverse (un po’ come fatto con The Witcher, anche se speriamo che il risultato sia meno confusionario). Nella prima due sorelle quattordicenni, Jade e Billie Wesker, saranno alle prese con “una nuova realtà, mentre affronteranno i problemi del passato“; mentre si renderanno presto conto che il padre potrebbe nascondere alcuni segreti che potrebbero distruggere il mondo.

Nella seconda linea temporale, invece, ci ritroveremo dieci anni nel futuro, con meno di 15 milioni di persone rimaste vive sul pianeta e oltre sei miliardi di mostri, tra animali e persone infettate dall’ormai noto T-Virus. In questa linea temporale Jade ha 30 anni, e lotta per sopravvivere dopo l’apocalisse e contro i segreti del suo passato, di quello della sorella e del padre.

Nel cast dello show troveremo Lance Reddick nei panni di Albert Weske, Hanni Heinrich in quelli di Janet, Mpho Osei Tutu come Yen, Rizelle Januk nel ruolo dell’insegnante di Billie), Lea Vivier a interpretare Susana Franco, Ayushi Chhabra nel ruolo della dottoressa Amrita Singh) e Richard Wright-Firth in quello di Maskey.

La prima stagione della serie TV sarà composta da otto episodi, con indiscrezioni riguardanti anche una stagione 2 che, però, non è stata ancora annunciata.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un vostro commento qui sotto.