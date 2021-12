Asterix & Obelix: Slap Them All è ora disponibile a si mostra con il trailer di lancio

Microids ha pubblicato il trailer di lancio di Asterix & Obelix: Slap Them All!, il beat’em up 2D che è disponibile da ora su tutte le console, in attesa di arrivare anche su PC.

I Galli più famosi del mondo, Asterix e Obelix, sono tornati e han già cominciato a distribuire sberle su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.

Il video promozionale, visibile qui di seguito, fa tremare le vene ai polsi a tutti i Romani, ci ricorda inoltre che la versione PC del gioco è prevista al debutto per il 7 dicembre.

Tieniti pronto a mettere alla prova il tuo coraggio! Asterix and Obelix: Slap them All! è ambientato, naturalmente, nel 50 avanti Cristo. La Gallia è interamente occupata dai Romani, e un solo piccolo villaggio di indomabili Galli resiste ancora e sempre all’invasore. Calati nei panni dio Asterix e Obelix, e salpa verso i posti più iconici della serie a fumetti, abbattendo schiere di legionari Romani, pirati, briganti e persino i temutissimi Normanni.

Mr Nutz Studio è lo studio di sviluppo di Asterix and Obelix: Slap them All! e ha reso questa nuova avventura il più aderente che mai all’originale. Gli sviluppatori hanno scelto una direzione artistica davvero simile a quella dei fumetti, con personaggi, scenari e persino le animazioni disegnati a mano. Un verto tributo ai classici di animazione in 2D e uno stile che farà la felicità di tuti i fan dei retrogame.

Al contrario della formula della pozione magica, il gameplay non è segreto, ma anzi è semplice e immediato, come sollo i veri beat’em up sanno essere, ma conditio con tanta azione co-op. Per Giove…per Tutatis…Sono Pazzi Questi Galli!