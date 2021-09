Gioco di Ruolo dell’Anno 2021: svelati i finalisti!

In occasione dell’evento Firenze Gioca sono stati annunciati dalla Giuria del Gioco di Ruolo dell’Anno, i cinque giochi finalisti che si contenderanno l’ambito premio.

I titoli finalisti sono: Broken Compass, Cyberpunk Red, Kids & Legends, The Cthulhu Hack e Unglorious.

In questo 2021 che vede il ritorno del Lucca Comics & Games in presenza (e i biglietti per il fine settimana sono già andati a ruba!) non può mancare uno degli appuntamenti più attesi dai giocatori di ruolo: la premiazione del miglior GdR dell’anno.

Oggi, 25 settembre, in occasione del Firenze Gioca, la Giuria ha quindi rivelato i titoli dei cinque giochi finalisti:

Broken Compass – Adventure Journal (Two Little Mice): GdR grazie al quale potremo vestire i panni di Avventurieri, uomini e donne d’azione che girano il mondo affrontando pericoli, cercando città scomparse ed esplorando le zone tropicali del mondo per trovare, ottenere o scoprire tesori dal valore inestimabile. Utilizza un sistema di gioco denominato Fortune System: ci si basa sull’utilizzo di una piccola pool di dadi a sei facce per stabilire l’esito di tutte le prove che comportano rischi o imprevisti.

Cyberpunk Red (Need Games!): manuale di gioco di ruolo che segue Cyberpunk 2020, il GdR ad ambientazione cyberpunk per eccellenza. In questo setting i personaggi giocanti si muoveranno nel mondo tra la fine della 4a guerra corporativa (2022 circa) e il 2077. Il gioco di ruolo si pone nel lasso di tempo immediatamente precedente all’ambientazione del videogioco Cyberpunk 2077.

Kids & Legends (Asmodee): Kids & Dragons nasce come gioco di ruolo per ragazze e ragazzi (e genitori) che non hanno mai giocato di ruolo, con una promessa ambiziosa e nobile: rendere chiunque immediatamente in grado di giocare, senza manuali da studiare, calcoli da fare, solo con il divertimento e la condivisione di esperienze indimenticabili!

The Cthulhu Hack (MS Edizioni): gioco di ruolo di investigazione che metterà a confronto persone ordinarie contro i mostri e le divinità create dalla mente di H.P. Lovecraft. Basato sul sistema di gioco The Black Hack; grazie alla sua immediatezza è un prodotto adatto anche a iniziare dei neofiti alla pratica del gioco di ruolo.

Unglorious (MS Edizioni): è un GdR, come definito dallo stesso autore, di genere fantastico post-mortem. In Unglorious, infatti, i giocatori vestono i panni di avventurieri (molto poco eroici e ormai trapassati) di un universo fantasy, i quali si ritrovano nell’Orto, un mondo di passaggio tra l’aldilà e le terre dei morti.

