Super Hobbit: il documentario sull’uomo che sta costruendo la Contea in Abruzzo

Mentre apprendiamo da Dominic Monaghan e Billy Boyd (Merry e Pipino) che la produzione de Il Signore degli Anelli aveva cercato di imporre la morte di uno degli hobbit della saga cinematografica, in Italia c’è un hobbit vivo e vegeto che continua nel suo sogno di ricostruire la Contea in Abruzzo.

Vi immaginereste mai di trovare Smaug appollaiato sulla chiesa di Sant’Urbano a Bucchianico, paese in provincia di Chieti arroccato su un’amena e verde collina?

Super Hobbit: ecco come sta nascendo una Contea degli Hobbit in Abruzzo

Ebbene, questa insolita e onirica immagine è quella che dà inizio a Super Hobbit, il documentario che segue Nicolas Gentile, pasticcere con la passione per la saga Tolkeniana, e la sua grande ambizione di creare un pezzo della Terra di Mezzo tra le verdi vallate d’Abruzzo.

Di Nicholas avevamo già parlato qualche tempo fa, quando avevamo scovato il suo profilo Instagram dove questo simpatico ragazzone raccontava la sua passione per la vita da Hobbit e il suo progetto che è partito dall’acquisto di una casetta via via trasformata in una copia molto somigliante dell’abitazione di Bilbo Baggins.

Il documentario ci mostra come, carte e planimetrie alla mano, animato da una forte passione, Nicholas stia pian piano coinvolgendo la comunità di Bucchianico e tanti appassionati de Il Signore degli Anelli, per realizzare un vero angolo di Contea dove la “Hobbit way of life” sia uno stile di vita condiviso da sempre più persone.



Il progetto prevede la costruzione di diverse case Hobbit in mezzo alla natura, anche se il buon Nicholas ci tiene a precisare che tutto verrà realizzato rispettando l’ambiente come farebbe un vero Hobbit:

Le case che costruiró togliendo terreno fertile alla natura per far vivere come hobbit anche altre persone, ve lo giuro, non rovineranno la terra e le acque e l’aria. Per questo motivo ho scelto di costruirle non con del cemento armato, ma con un sistema naturale eppure super tecnologico di costruzione che mi permetterà di realizzare una Contea prodotta con quasi zero emissioni e che sarà con una classe energetica superiore alla media.

Chissà, magari quando quest’0angolo di Contea sarà finalmente sorto nel cuore dell’Abruzzo, Nicholas (a cui va tutto il nostro supporto) potrebbe invitare i veri Merry e Pipino a mangiare arrosticini e fumare erba pipa sull’uscio di casa.