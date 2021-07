Libri nerd: ecco i migliori titoli da leggere a luglio

Tempo di letture estive, tempo di libri nerd! Eccoci tornati al nostro consueto appuntamento mensile per scoprire le migliori uscite a tema nerd.

Questo mese la scelta dei libri da portare sotto l’ombrellone sarà davvero ardua perché usciranno: Harrow – la nona, secondo capitolo dopo Gideon di Tamsyn Muir; l’acclamato La casa sul mare celeste; il fantasy italiano Dolomites – Cuore di rovi; Il libro della scienza di Isaac Asimov; e l’edizione italiana di Mimikaki – Un piacere per le orecchie, l’opera di debutto di Abe Yaro, edita da Bao Publishing.

Ecco i consigli per i migliori libri nerd in uscita a luglio 2021

A metà mese uscirà La casa sul mare celeste, libro scritto da T. J. Klune ed edito in italiano da Mondadori (Oscar Vault). Si tratta di un romanzo molto atteso che ha riscosso un enorme successo all’estero, elemento che non fa che accrescere la nostra curiosità di lettori! La casa sul mare celeste segue le vicende di Linus Baker, una sorta di assistente sociale che ha il compito di vigilare che i bambini con poteri magici crescano bene nelle strutture in cui vivono, lontani dai ragazzi “normali”.

Gli appassionati di Gideon saranno felici di sapere che a inizio mese esce il secondo volume della saga: Harrow – la nona. La serie che unisce fantasy e fantascienza scritta da Tamsyn Muir continua con le vicende che riguardano Harrowhark Nonagesimus, l’ultima necromante della Nona Casa, ingaggiata dall’Imperatore per combattere.

Proseguiamo virando sul fantasy con una nuova uscita targata Acheron Books: Dolomites – Cuore di rovi, scritto da Sara Simoni. Si tratta di un romanzo ambientato nel 515 d.C.: un’avventura tra alleanze e tradimenti che si lega alle antiche leggende delle Dolomiti.

Cambiamo completamente argomento con gli ultimi due libri nerd consigliati per questo mese: Il libro della scienza di Isaac Asimov e Mimikaki. Il primo è una nuova edizione che raccoglie Il libro di fisica e Il libro di biologia, insieme al saggio (fino ad ora inedito) intitolato La matematica nella scienza di Asimov. Mimikaki – Un piacere per le orecchie è invece il manga d’esordio di Abe Yaro, l’autore celebre per La taverna di mezzanotte, che qui ci racconta di storie ambientate in un negozio per la pulizia delle orecchie; storie intime e delicate che non possono non colpire l’animo del lettore.

Ricapitolando, ecco le trame dei nostri consigli per i libri nerd in uscita a luglio 2021:

Harrow la nona

Harrowhark Nonagesimus, l’ultima necromante della Nona Casa, è stata ingaggiata dall’Imperatore per combattere una guerra che non si può vincere. Fianco a fianco con la rivale che più detesta, Harrow deve perfezionare le sue arti e diventare un angelo della non-morte. Ma si sente sempre peggio, la sua spada le dà la nausea e persino la mente minaccia di tradirla. Chiusa nell’atmosfera gotica del Mithraeum dell’Imperatore con tre insegnanti poco amichevoli, inseguita dai fantasmi pazzi di un pianeta assassinato, Harrow deve affrontare due scomodi interrogativi: c’è qualcuno che sta provando a ucciderla? E, qualora ci riuscisse, l’universo sarebbe un posto migliore senza di lei?

La casa sul mare celeste

Linus Baker è un assistente sociale impiegato al Dipartimento della Magia Minorile. Il compito che esegue con scrupolosa professionalità è assicurarsi che i bambini dotati di poteri magici, cresciuti in appositi istituti in modo da proteggere quelli “normali”, siano ben accuditi. La vita di Linus è decisamente tranquilla, per non dire monotona: vive in una casetta solitaria in compagnia di una gatta schiva e dei suoi amati dischi in vinile. Tutto cambia quando, inaspettatamente, viene convocato nell’ufficio della Suprema Dirigenza. È stato scelto per un compito inconsueto e top secret: dovrà recarsi su un’isola remota, Marsyas, e stabilire se l’orfanotrofio diretto da un certo Arthur Parnassus abbia i requisiti per rimanere aperto. Appena mette piede sull’isola, Linus si rende conto che i sei bambini ospitati nella struttura sono molto diversi da tutti quelli di cui ha dovuto occuparsi in passato. Il più enigmatico tra gli abitanti di Marsyas è però Arthur Parnassus, che dietro ai modi affabili nasconde un terribile segreto. Un’incantevole storia d’amore ambientata in una realtà fantastica, meravigliosamente narrata, su cosa significhi accorgersi che, a volte, si può scegliere la vita che si vuole. E, se si è abbastanza fortunati, magari quella vita ci sceglie a sua volta.

Dolomites. Cuore di rovi

515 d.C. Il regnum Italiae è sotto il controllo del goto Teodorico e solo Vaèl, la terra dei salvanes, ancora resiste all’invasore. Quando la spietata Amala riesce a guidare l’esercito gotico oltre le sue porte e a sottomettere la popolazione, il giovane Dola viene incolpato dell’accaduto. Di aspetto umano, ma cresciuto a Vaèl, lui è disposto a tutto pur di dimostrare di essere ancora degno del Nesso, il sacro legame che unisce le anime dei salvanes. Anche a imbarcarsi in un’impresa suicida. La sua occasione arriva grazie a Ilde, l’altezzosa, fragile figlia del Re, che per egoismo ha perso l’unica arma in grado di proteggere il regno e ora deve ritrovarla per diventare la regina di cui i salvanes hanno bisogno. Amala è però sulle loro tracce, e minaccia di sventare il loro piano. Riusciranno i due a lasciarsi alle spalle l’inimicizia che da sempre li separa, per amore della loro patria? Tra alleanze e tradimenti, prende vita un’avventura che intreccia la storia alle antiche leggende delle Dolomiti.

Il libro della scienza

Isaac Asimov, illustre studioso e brillante divulgatore scientifico, costruisce in questo volume una vera e propria “biografia delle scienze” che ci introduce, in forma semplice ma rigorosa, ai segreti dei buchi neri e degli acceleratori di particelle, delle miriadi di forme viventi e dell’intelligenza artificiale, dei numeri e della logica. Un vero, completo manuale, ma anche un “romanzo” affascinante sia per il profano sia per l’uomo di scienza.

Mimikaki. Un piacere per le orecchie

A Tokyo esiste un negozio particolare, in cui una donna effettua pulizie delle orecchie per togliere il cerume ai clienti. È un rituale che assume una sacralità intima e toccante, perché sottoporsi a un’operazione del genere significa molto di più del semplice gesto. Ricordi sepolti tornano a galla, mentre cambiano i punti di vista e le cose appaiono da una nuova prospettiva. Un viaggio interiore per parlare di ciò che siamo, ciò che non possiamo più essere e ciò che potremmo ancora diventare.

