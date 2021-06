Belle: nuovo trailer per l’anime fantasy di Mamoru Hosoda

Dopa aver appreso che Belle (Ryū to Sobakasu no Hime – La principessa dei draghi e delle lentiggini) arriverà anche nei cinema italiani grazie ad Anime Factory, possiamo ammirare un nuovo vibrante trailer per questo anime fantasy.

Qui di seguito trovate il video promozionale del delicato e sognate lungometraggio diretto da Mamoru Hosoda (La ragazza che saltava nel tempo, Wolf children, Mirai) presso Studio Chizu.

Belle: La principessa dei draghi e delle lentiggini

Splendide e impressionanti le animazioni di Belle, pellicola che debutterà in Giappone nel corso di questo mese e che affronterà temi importanti come il raggiungimento della maggiore età, i legami familiari, l’amore tra genitori e figli, l’amicizia che trascende le specie e i legami tra le vite di tutti.

Il film celebra il decimo anniversario dello Studio Chizu e vede sempre Hosoda come autore della sceneggiatura.

In precedenza Studio Chizu aveva rivelato che il film avrebbe rappresentato un “mondo online in continua evoluzione”, facendo riferimento anche alle opere passate di Mamoru Hosoda, in cui il virtuale gioca un ruolo chiave nella storia, come in Digimon Adventure: Children’s War Game e Summer Wars, titoli attraverso i quali il regista ha voluto esplorare, con le sue intuizioni, la realtà della società moderna.

Trama di Belle di Mamoru Hosoda