DC Comics e Warner Bros. Animation annunciano ufficialmente che Injustice: God Among Us diventerà un film animato.

Si tratta dell’adattamento cinematografico del popolare videogame picchiaduro, realizzato dai NetherRealm Studios, e basato sui personaggi dei fumetti DC.

Quando esce il film Injustice: God Among Us?

Al momento non è stata rivelata nessuna data di uscita per il film Injustice: God Among Us. Le uniche cose che sappiamo è che la pellicola arriverà in modalità direct-to-video e che un’anteprima esclusiva sarà inclusa tra i contenuti bonus del Blu-ray Disc di Batman: Il lungo Halloween – Parte 2, la seconda parte del film d’animazione sul Pipistrello di Gotham che proprio ieri si è mostrata con il nuovo trailer.

BREAKING: The popular fighting game Injustice: Gods Among Us is getting an animated movie adaptation from DC. https://t.co/79rDUiJW6G pic.twitter.com/d51J40g8bX — IGN (@IGN) May 19, 2021

Injustice: God Among Us è stato pubblicato nel 2013 per PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U, versioni a cui si è aggiunta una speciale edizione Ultimate Edition per PC, PS 3, PS4, PlayStation Vita e Xbox 360. Nel 2017 è uscito il sequel Injustice 2 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

L’universo distopico di Injustice con Superman dittatore

Sia Injustice: Gods Among Us che il sequel sono ambientati in un universo DC alternativo in cui Superman è impazzito dopo essere stato indotto da Joker a uccidere sua moglie Lois e il loro bambino non ancora nato. Cinque anni dopo quella tragedia, Superman governa il mondo con il pugno di ferro, costringendo la Justice League del DCU regolare ad attraversare le dimensioni e combattere questo tirannico Uomo d’Acciaio.

Come ricordato da IGN, la saga di Injustice si è ampliata attraverso vari fumetti spinoff, che partono cinque anni prima gli eventi del gioco raccontando una storia prequel, per poi arricchire e colmare il divario narrativo tra il primo e il secondo gioco.

È possibile che il film d’animazione possa essere un adattamento dei fumetti piuttosto che dei giochi, o anche una storia completamente nuova ambientata all’interno di questo distopico universo DC.