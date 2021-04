Vampire: The Masquerade, film e serie TV in arrivo per il Mondo di Tenebra!

Mentre il nuovo videogioco di Vampire The Masquerade non sembra navigare in buone acque, Variety ha rivelato che Eric Heisserer (Tenebre e Ossa) e Christine Boylan (The Punisher) sono stati scelti da Paradox Interactive, l’editore di videogiochi dietro il franchise di Vampire: The Masquerade — Bloodlines, e la casa di produzione di The Witcher / The Expanse, Hivemind, per realizzare un film e una serie TV ambientata nell’universo del gioco di ruolo conosciuto con il nome di Mondo di Tenebra (Vampiri, Werewolf).

L’universo di Vampire e del Mondo di Tenebra in un film e una serie TV

Per chi non conoscesse l’ambientazione di Mondo di Tenebra (World of Darkness), tutto è nato nel 1991, quando i giocatori di ruolo sono stati catapultati in un mondo oscuro fatto di clan di vampiri in eterna lotta tra loro, in un’America contemporanea resa alla perfezione in Vampire: The Masquerade.

L’ambientazione si è poi allargata includendo nuovi setting come Werewolf: The Apocalypse, Mage: The Ascension, Wraith: The Oblivion e Changeling: The Dreaming che, in pratica, è la stessa ambientazione che amplia il mondo di tenebra anche ai lupi mannari, maghi, fantasmi e changeling.

Le ambientazioni sono state sviluppate per anni, fino all’arrivo di Chronicles of Darkness nel 2004, per tornare poi al Mondo di Tenebra originale nel 2011.

Ora, grazie a Heisserer e Boylan potremmo esser in grado di tornare a vedere WoD in televisione, dopo che, a metà degli anni ’90, la Fox aveva trasmesso brevemente Kindred: The Embraced, una serie drammatica liberamente ispirata a Vampiri.

“L’universo della storia di World of Darkness è deliberatamente e senza scusanti inclusivo e diversificato”, ha detto Boylan in una dichiarazione ottenuta da Variety. “È sempre stato importante includere personaggi dello stesso sesso, protagonisti e antagonisti di ogni razza e rappresentazione di tutti i credi, portando un pubblico femminile e diversificato al gioco come mai prima d’ora. I suoi giochi e il suo fandom sono un luogo in cui le donne, i POC e la comunità LGBTQI si sentono i benvenuti e siamo per questo molto orgogliosi di poter dare vita a queste storie”.

“L’eredità di queste storie è molto in anticipo sui tempi, affrontando problemi e prospettive ignorate da altri giochi”, ha continuato Heisserer in un’altra dichiarazione “Questo sembra il prossimo passo per il genere”.

Al momento i dettagli sui due progetti sono veramente scarsi, ma sappiamo già che si tratterà di due progetti interconnessi tra loro.

